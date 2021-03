Los inversores, pendientes de la inflación y de la reunión del BCE

Madrid, 7 mar (EFE).- Los inversores estarán pendientes esta semana de los datos de inflación de febrero en Europa y en Estados Unidos, así como de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).

Nicolás López, director de Análisis de Renta Variable de Singular Bank, considera que los datos de inflación no reflejarán una fuerte variación, ya que la subyacente (sin los elementos más volátiles) seguirá en torno al 1,4 % interanual en EE.UU. y cerca del 1 % en Europa.

Según López, será seguramente a partir de marzo cuando, al comparar con niveles muy bajos del año pasado, se verá un repunte significativo en las tasas de inflación, al menos en la tasa general.

El otro punto de atención de la semana es la reunión del BCE. López cree que el mercado estará muy atento a las declaraciones de la presidenta, Christine Lagarde, sobre cómo ve el incipiente repunte en los tipos de interés de la deuda pública a plazos largos en Europa, aunque no sea tan intenso como en EE.UU.

Según el analista de Singular Bank, no se esperan movimientos en los tipos y tampoco en la cuantía de los programas de compra de activos, pero quizá Lagarde pueda hacer alguna mención a la posibilidad de adquirir más bonos en los plazos largos y no tanto en los cortos para mandar un mensaje de que no gusta el actual repunte.

Para el equipo de análisis de Renta4, otro punto destacado será, el viernes, la publicación de los datos preliminares de marzo de la confianza de los consumidores en EEUU que proporciona la Universidad de Michigan.

En la zona del euro, añade Renta 4, el lunes se conocerá el indicador Sentix de confianza del inversor correspondiente a marzo, que se sitúa muy cerca ya de los niveles previos a la pandemia. El martes se publicarán los datos finales del producto interior bruto (PIB) de la eurozona en el cuarto trimestre.

Ese mismo martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisará sus previsiones económicas.

Los analistas de Renta4 confían en que se confirmará el mensaje de mayor crecimiento en EE.UU. apoyado por los estímulos fiscales, mientras Europa seguirá rezagado al pesar en negativo la evolución de la pandemia, las restricciones a la movilidad y la lentitud en el proceso de vacunación.

En cuanto a la visión de mercado, Renta4 no espera que el repunte en el rendimiento de la deuda pública sea el preludio de una subida descontrolada que haga descarrilar la tendencia alcista de las bolsas en el medio plazo.

En su opinión, los bancos centrales acentuarán el ritmo de compras de deuda si es necesario para mantener unas favorables condiciones financieras e impulsar la recuperación.