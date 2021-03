Músicos e intérpretes tiñen de morado las redes sociales el Día de la Mujer

Madrid, 8 mar (EFE).- Músicos, actores, actrices o cantantes tiñen este lunes sus redes sociales de morado con mensajes alusivos al Día Internacional de la Mujer que ellos y ellas también celebran.

Pablo Alborán ha querido sumarse a la celebración de este día con una imagen completamente morada en su Instagram bajo la que escribe "Por todas las luchas y por las que quedan", un mensaje que a los pocos minutos ya atesoraba miles de "likes".

Carlos Bardem ha realizado un vídeo con declaraciones de su madre, Pilar Bardem, del director Fernando Colomo, Nerea Barros, Sara Sálamo y muchos compañeros más de profesión además de él mismo en el que repiten al unísono ¡JUNTAS SOMOS MÁS FUERTES! "Porque sobran las razones. Siempre contra la desigualdad y la violencia de género.Porque el feminismo es antifascismo", ha escrito el actor.

Con un árbol en forma de corazón morado, Miguel Ángel Muñoz se une a la celebración de este día con un emotivo mensaje. "Por ella. Por ti. Por las que no están. Por las que silenciaron. Por tus amigas, tu abuela, tu madre, tus compañeras Por vosotras Por las que vienen Juntas, fuertes y unidas".

Con una divertida imagen de la pintora mexicana Frida Khalo, en la que guiña un ojo y luce en el pecho la "S" del traje de Superman, el modelo y actor Jon Kortajarena, celebra el "#8M Di´a internacional de las mujeres (de todas ellas)".

La sevillana Paz Vega con un puño cerrado y el logo 8M, una imagen de la ilustradora Marta Waterme, ha señalado lo orgullosa que se siente de ser mujer.

"Orgullosa de las que me precedieron y de las que vendra´n... Y suen~o... Con un futuro donde mujeres y hombres vivan en perfecta armoni´a e igualdad de oportunidades... Donde se nos valore... Donde no nos violen, nos insulten, cosifiquen o nos maten... Luchemos tod@s por este man~ana y aspiremos a una sociedad ma´s moderna, ma´s humana y ma´s justa", ha reseñado la actriz en su cuenta de Instagram.

Bibiana Fernández desde una azotea ha posado, antes de iniciar el rodaje del día, con un abrigo morado una imagen en la que ha resaltado: "Hoy no nos dejan las calles, pero estoy rodando con Loles León, y me vestí de morado hay redes terrazas balcones, han pintoreado el mural de ciudad lineal, como para no levantar la voz, desde cualquier plataforma".

Con una imagen de Coco Chanel en la que reproduce una de las célebres frases de la diseñadora francesa: "Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera", la actriz Paula Echevarría sentencia: " Que nadie nos corte las alas!!!Feliz día de la mujer".

Candela Peña refleja en sus redes sociales la necesidad de que las mujeres se sientan "creadoras, salvajes, libres ¡Y feministas!" y anima a celebrar este día rodeadas "de gente que os respete".

Con una ilustración de Ana Jaren en la que tres mujeres se abrazan bajo el lema "Stronger Together" (Juntas más fuertes), Maribel Verdú, añade: "Por todas nosotras. Por nuestros derechos y libertades. Porque cada paso cuenta y aunque queda mucho, estamos en el camino. Y por las mujeres que me rodean: madre, hermanas, amigas necesarias. ¿Que´seri´a de mi´sin vosotras?".

Paco León, Modesto Lomba, Ion Fiz, Nuria Sardá, Mireia Belmonte, Lolita Flores, Vanesa Lorenzo, Anne Igartiburu, Marisa Jara, Rossy de Palma o Chenoa han celebrado también el 8 de marzo en sus redes.