El Atlético: "Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor"

Madrid, 8 mar (EFE).- Veinticuatro horas después del 1-1 en el derbi contra el Real Madrid, con la polémica por la mano de Felipe Monteiro en el área que el club blanco reclama como penalti, el Atlético de Madrid señaló este lunes que "critican hasta los aciertos" y expresó que "algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor".

Ese fue el mensaje, sin ninguna imagen y sin ninguna mención literal al Real Madrid publicado a las 15:43 horas en el 'twitter' oficial de la entidad rojiblanca, que 45 minutos después tenía más de 21.000 'me gusta' y 6.400 'retweets'.

En el minuto 39, un saque de esquina al área tocó en un brazo de Felipe Monteiro. El árbitro del encuentro, Alejandro Hernández Hernández, fue avisado por el VAR, que le invitó a revisarlo en el monitor a pie de campo. Tras ver la imagen, el colegiado no lo consideró pena máxima.

Después del choque, Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, señaló a 'Movistar': "En el primer tiempo hay una jugada que lógicamente ha terminado siendo decisiva y creo que el proceso es el correcto. El VAR le pide que vaya a ver la jugada para que él decida. Nosotros entendemos que es penalti. La pelota golpea en la mano y toma la decisión que él considera. No hemos tenido suerte. Hernández Hernández, de nuevo".

"Ni para nosotros está claro (la norma de las manos). No damos excusas del árbitro. Si no toca en la mano, yo iba a meter el gol y le he intentado explicar eso al árbitro. Es su decisión y tenemos que respetarla. Es un buen árbitro, fue a verlo al VAR y eso es positivo, pero yo le he intentado explicar que si no toca estaba yo solo detrás. Pero tenemos buenos árbitros en la Liga y hay que respetarlo", explicó, por su parte, Casemiro, centrocampista del Real Madrid, en 'Movistar'.

"Es que no he visto nada. Ha tocado con el brazo, luego hay un árbitro... pero cuando va a mirar luego el 90 por ciento de las veces es penalti. Pero es él quien ha decidido. Nosotros, la cabeza fría", expuso el delantero del Real Madrid Karim Benzema minutos después del final del partido en declaraciones a 'Movistar'.

Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid, fue preguntado en tres ocasiones por esa acción en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Como siempre, no me voy a meter. Sabemos que es una labor difícil también. El árbitro ha tomado la decisión de ver la jugada y luego ha decidido. Tenemos que respetar la decisión y ya está", contestó en la sala de prensa del Wanda Metropolitano.

"No me pasa nada (por la cabeza). Es el árbitro y decide él. Al final, no cambia nada, estoy en el partido y si pita penalti, pues penalti y si no lo pita es porque para él no hay penalti. No va a cambiar. Lo importante para nosotros es estar en el partido y es lo que hicimos", apuntó el técnico.

"Nosotros sabemos que, de todas formas, es complicado. No podemos entrar en eso. El criterio lo sabemos, pero al final es la decisión suya, la responsabilidad del árbitro y tenemos que respetar eso, porque no va cambiar. Al final, los jugadores decían que había mano, él ha revisado la jugada en el VAR y ha decidido no pitar", añadió.

Por su parte, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, también fue preguntado por el balón que golpea en el brazo de Felipe: "Recién me comentaban la mano de Ramos en Eibar... Hay manos en casi todos los partidos. Es muy difícil para los árbitros tener el criterio justo en la intención o no intención, está arriba, abajo, en el piso, en el aire... Lo que me preocupa es lo que tenemos que resolver, que el equipo gane, que juegue bien y que tenga un equilibrio durante todo el campeonato".

"Y mucho respeto para las decisiones que tengan que tomar. El VAR nos ha generado más contundencia en lo que antes levantábamos la bandera, era penal o no... Ahora no, si es penal es penalti, si es fuera de juego es fuera de juego. Ha mejorado muchísimo en muchos campos", valoró el técnico argentino del Atlético.