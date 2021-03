"El disidente", el documental que esclarece la muerte de Jamal Khashoggi

Madrid, 9 mar (EFE).- Con testimonios de primera mano y documentos nunca vistos, el director Bryan Fogel narra en "El disidente" la desaparición y asesinato en 2018 del periodista saudí Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post, un documental que se estrena en España el próximo 19 de marzo, en la plataforma Filmin.

Fogel, ganador de un Óscar por el documental sobre dopaje "Icaro" (2017), esclarece cómo Khashoggi, disidente saudí muy crítico con la política de su país y la figura del príncipe heredero Mohammad bin Salman, fue ejecutado en la embajada saudí de Turquía, descuartizado con una motosierra y sacado en bolsas de plástico del lugar.

La película, que tuvo su preestreno mundial en el Festival de Sundance, ha contado con la participación de la prometida del periodista, Hatice Cengiz, y del disidente saudí Omar Abdulaziz, quien instalado en Canadá trabaja para luchar contra la desinformación del gobierno saudí en Internet.

Además, "El disidente" logró acceso exclusivo a los archivos y la transcripción de los documentos del servicio de inteligencia turco.

"Esas imágenes policiales del interior de la embajada, de la habitación en la que fue asesinado, las fotos, las entrevistas... son materiales exclusivos de esta película. No las encontrará ni en la BBC o la CNN ni en ninguna otra película sobre el asesinato de Jamal", ha asegurado Fogel.

A pesar de su interés, "El disidente" tardó ocho meses en encontrar distribución en Estados Unidos. En un comunicado Filmin subraya que medios como 'The Hollywood Reporter' o 'The New York Times' han hablado del temor de Hollywood a ofender al gobierno de Arabia Saudí para explicar por qué ninguna de las grandes plataformas de 'streaming' han optado por estrenar el documental.

El pasado 27 de febrero, tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos desclasificó el informe de la CIA en el que se responsabiliza al príncipe heredero saudí, Mohammad bin Salman, del asesinato de Jamal Khashoggi.