Los tablaos dan un "voto de confianza" a Cultura a la espera de una nueva reunión

Madrid, 9 mar (EFE).- El sector de los tablaos flamencos ha decidido otorgar su "voto de confianza" al Ministerio de Cultura tras el encuentro mantenido este martes con algunos de sus responsables para atajar la grave crisis en la que están sumidos tras doce meses de cierre a causa de la pandemia de covid-19.

Así lo ha manifestado a Efe el presidente de la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España, Juanma del Rey, al término de una "reunión extensa" con la directora del gabinete del ministro, Mónica Serrano; con la directora general de Industrias Culturales, Adriana Moscoso, y con varios asesores más.

En la misma no ha estado presente el propio ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, aunque la asociación lo requirió. "No entendemos que no haya estado, pero hemos preferido aceptar el encuentro con el ánimo de avanzar en las soluciones necesarias", ha reconocido Del Rey.

Durante las aproximadamente dos horas de diálogo, los tablaos han expuesto "su situación límite", con un 30 por ciento ya de cierres definitivos, tanto de algunos lugares emblemáticos como Villa Rosa o Café de Chinitas en Madrid, "y otros con menos fama, pero afectados igualmente".

Se ha insistido asimismo en su importancia estructural para el mundo del flamenco, "ya que dan trabajo al 90% de los artistas del género del país, incluidas las compañías que luego vertebran los festivales de música".

"Sin los tablaos el flamenco colapsaría, desapareciendo una parte importantísima, quizás la más importante de nuestro patrimonio cultural, único en el mundo", ha destacado del Rey, que es copropietario y director de otros de los clásicos de la capital, el Corral de la Morería.

La asociación que representa ha recordado al Ministerio la batería de medidas que ya les remitieron en una carta el pasado mes de diciembre, especialmente ayudas hasta que el sector "pueda caminar solo" de nuevo ante la actual reducción de aforos que hace inviable su reapertura.

"Nos han dicho que van a estudiar el tema y nos han emplazado a una nueva reunión para analizar qué caminos se pueden tomar, pero de momento no hay fecha para la misma", ha reconocido Del Rey.

A este respecto, ha recordado que han tardado doce meses desde el inicio de la pandemia en poder celebrar este primer encuentro y ha prevenido que, "si las medidas van a llegar en 2022, probablemente ya no haya nada que ayudar".

Sea como fuere, ha añadido Del Rey, "en este momento queremos dar un voto de confianza al Ministerio por habernos escuchado y vamos a esperar a la próxima reunión", con la incógnita de si entonces podrán encontrarse con el ministro.