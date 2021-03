El PP reclama la Conferencia de Presidentes para revisar el estado de alarma

Madrid, 10 mar (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que el Gobierno de Pedro Sánchez convoque la Conferencia de Presidentes para revisar el estado de alarma porque así lo exige la norma al haber transcurrido cuatro meses desde su entrada en vigor.

En la sesión de control de la Cámara Baja celebrada este miércoles, Gamarra ha reclamado además una auditoría sobre la gestión de la pandemia del coronavirus y ha pedido al Ejecutivo "humildad" porque, a su juicio, han hecho "de la mentiras e ineficacia su modelo de gestión".

“Dónde está la Conferencia de Presidentes que tendría que haberse celebrado el día de ayer, que tendría que haber revisado el estado de alarma porque así lo dice el BOE, de obligado cumplimiento”, ha recalcado Gamarra, que acusa al Gobierno de “esconderse”.

Además, ha censurado que el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, afirmase este martes en el Senado que están "satisfechos del 8M del año pasado y del de este" porque, según Gamarra, no celebrar las marchas por el Día de la Mujer habría evitado "el 62 % de los contagios".

La vicepresidenta primera del Gobierno ha criticado al PP por responder a la crisis con "blancos y negros" y no trabajar con "matices" ante algo "desconocido y devastador", y ha asegurado que el Gobierno se adelantó con la alarma a la declaración oficial con la que la OMS declaró la pandemia.

Ha afeado Calvo a Gamarra que le dé mitines en el hemiciclo y ha defendido que el 8 de marzo de 2020 aún no estaba la pandemia declarada por la OMS y España no estaba en estado de alarma, por lo que, a su juicio, es responsabilidad de la "sanidad madrileña" negar las marchas con un informe técnico.

La vicepresidenta primera ha acusado al PP de meterse en un "enredo" por incorporarse al feminismo "en el último momento" y de "rondón" para convertirlo en un "caballo de batalla".

Además, ha destacado que en España hay ya más vacunados que contagiados y ha preguntado a la portavoz del PP si no se alegra de este logro. "Me alegro y me alegraré más si ustedes cumplen ese 70 % que han prometido en verano", ha respondido Gamarra.