Carolina Marín: "Vuelvo a ser la de antes"

Madrid, 10 mar (EFE).- La española Carolina Marín, ganadora de tres de los cuatro torneos que ha disputado en 2021, considera que las buenas sensaciones y la determinación mostrada en la pista demuestran que se ha reencontrado consigo misma.

La embajadora de Banco Santander hizo balance en el marco del Santander Talks, celebrado este miércoles en el Santander Work Café de Valdebebas, de los resultados cosechados en las cuatro primeras citas de la temporada, saldadas con tres títulos y un subcampeonato.

"Estoy contenta por cómo hemos empezado el año. El balance es positivo, por cómo me encuentro físicamente y mentalmente en los partidos. Sé que mis rivales no están un pico de forma; yo tampoco. Pero me quedo con las buenas sensaciones en la pista", dijo la vigente campeona olímpica de bádminton.

Carolina Marín alargó en el Abierto de Suiza, que ganó el pasado domingo, su buen momento. Saldó la gira en Tailandia con dos victorias en dos torneos de categoría Masters 1000 y un segundo puesto en las Finales del Circuito Mundial.

"He perdido un partido en los cuatro torneos que he tenido. Esa derrota fue por dos puntos, en un encuentro a tres sets y ante la número uno", apuntó en alusión al duelo ante la taiwanesa Tai Tzu Ying, a la que sí doblegó en las dos primeras finales en Bangkok.

La onubense no estaba, sin embargo, tan centrada en los resultados.

"El año 2020 para mí fue complicado. No por la pandemia, sino por el fallecimiento de mi padre", recordó. "Mis sensaciones en la pista no estaban siendo las mismas, porque yo no estaba recuperada emocionalmente del todo, pero a partir de enero volví a encontrar ese estado de emoción de la Carolina de antes. Ese estado de emoción está más que conseguido. Vuelvo a tener confianza y a disfrutar de jugar al bádminton. Esos eran los objetivos de la gira de enero", remarcó.

Carolina Marín explicó que necesitó tres meses de duelo para cambiar el chip y volver "a ser la Carolina de antes". "Vuelvo a tener determinación en la pista, porque la competitividad no se me había ido en todo este tiempo", añadió.

La tres veces campeona del mundo enfoca 2021 con el gran objetivo de revalidar su corona en Tokio, donde confía en exhibir su pico de forma.

Con esa meta en mente, Carolina Marín indicó que no quiere tomar riesgos con la lesión que arrastra en el sóleo.

"Hace dos días me hice una ecografía y tengo una rotura. No sé cómo he podido jugar en Suiza. La lesión está en proceso de cicatrización y vamos a ir viendo la evolución durante estos días. A finales de semana decidiremos sobre la participación en el All England", abundó.

La cita británica se podría caer del calendario de la española. Desearía competir en Birmingham como primera cabeza de serie, pero al mismo tiempo no quiere "poner en peligro el objetivo principal, que son los Juegos Olímpicos", insistió.

La embajadora de Banco Santander desveló que la lesión se la produjo el martes, en su primer entrenamiento en Basilea.

"Tuve que parar a los cinco minutos. Noté un pinchazo y no podía apoyar el pie. Salí del pabellón coja, disimulando el dolor para que no me vieran las demás jugadoras. El fisioterapeuta echó mucho tiempo para intentar recuperar el sóleo para el primer partido del miércoles. Calentando notaba tensión en el sóleo, pero tuve confianza en mi cuerpo porque no estaba como el día anterior. En muchos momentos en la pista he disimulado y he intentado caminar de la mejor forma posible. El dolor una lo lleva dentro", agregó.

Más allá de ese incidente, Carolina Marín rescata aspectos positivos del arranque de año.

"Tengo el objetivo de estar entre las cuatro primeras del ránking olímpico y estoy solo a 160 puntos. Eso no es nada, pero no todo dependerá de mí", convino. Depende también de los resultados de sus rivales.

Tiene por delante cuatro torneos puntuables: el Campeonato de Europa, el Master 500 de India, el Master 750 de Malasia y el Master 500 en Singapur.

"Más allá del ránking, lo más importante será llegar en las mejores condiciones a los Juegos Olímpicos. Si llego al cien por cien, no voy a tener problema con enfrentarme antes de la ronda de semifinales a una rival de ránking superior", afirmó.

La onubense confesó, por otra parte, que echará de menos la presencia de aficionados españoles en la grada durante el torneo olímpico. "Solo los deportistas japoneses van a poder tener ese apoyo, pero eso también será una presión", aseveró.

Sus armas, sin público a favor, pasarán por ser "agresiva y atacante" y por acertar con la estrategia y el patrón de juego.

"Me encuentro creciendo en cuanto a plan de juego y estrategia. La mejora diaria del entrenamiento la estoy aplicando en la competición", analizó.

En pista, según comentó, siente que sus rivales se han encontrado con una Carolina Marín "que juega con más determinación".

"Lo sé por cómo me movía, por lo que hacía, por cómo me preparaba y por lo centrada que estaba en cada punto de cada partido que he jugado. De una situación complicada, he intentado salir más fuerte y así me siento. He madurado personal y deportivamente y en la pista me encuentro de una forma diferente, fruto de la experiencia de tantos años en la alta competición", sentenció.

Carolina Marín advirtió, además, de que tiene cuerda para rato. "Estaré en los Juegos de Tokio y en los de París, si me respeta la salud y las lesiones", anunció.