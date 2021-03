Preparan filme de la vida de Eugenio, cuando se cumplen 20 años de su muerte

Barcelona, 11 mar (EFE).- Un día como hoy de hace veinte años murió Eugenio, el cómico catalán que nunca sonreía y cuya voz nasal y cavernosa sigue resonando en la memoria de muchos, gracias, entre otras cosas, a sus imitadores, dos libros, un documental y varios espectáculos impulsados tras su muerte por su hijo.

Pero si el público lo sigue recordando es "sobre todo, por méritos propios", según ha señalado en una entrevista con Efe su hijo Gerard Jofra, que considera que el humor de su padre es universal y su vida, suficientemente interesante como para hacer una película.

De hecho, el guión de este futuro filme ya está hecho y el contrato firmado con la productora, según ha anunciado Jofra, que espera que se pueda empezar a rodar durante el año que se celebran dos décadas de su muerte.

"Detrás de ese aspecto de soso catalán que le hizo famoso, hay una persona muy auténtica que se merece ser recordada", ha añadido el hijo del humorista.

Gerard Jofra ha dedicado su vida a su padre: "de niño trabajaba con él y le acompañaba en las giras y cuando murió sentí el deber de continuar su obra".

Así empezó "Reugenio", un espectáculo con Gerard Jofra como director y el imitador de Eugenio Toni Climent como actor.

Con barba, camisa negra desabrochada mostrando el crucifijo, gafas oscuras, un vaso en una mano, un cigarro en la otra y un taburete, Toni Climent ha logrado hacer revivir a Eugenio sobre el escenario durante años, hasta que una disputa sobre el reparto del dinero que generaban Climent y Jofra los enfrentó en los tribunales.

Hasta ese triste día, el tándem formado por el hijo y el imitador había demostrado que la manera de contar chistes de Eugenio, con esa parsimonia y esos silencios tan bien medidos, sigue divirtiendo, incluso a generaciones que por edad no pudieron verlo nunca en directo.

"A nuestros espectáculos venían padres, hijos y abuelos, porque el humor de Eugenio ha traspasado generaciones -asegura su hijo-. Mi padre sólo quería que la gente pasara un buen rato" y lo conseguía con un humor blanco y surrealista, que siempre esquivaba los temas políticos.

Eugenio "ha sido un referente para muchos humoristas", agrega Jofre, que menciona a Chiquito de la Calzada o a Andreu Buenafuente, "humoristas con mucha personalidad, pero que reconocen que aprendieron mucho de él".

También el propio Jofra se considera alumno de su padre y, tras la ruptura con su socio, ha decidido subir él mismo a los escenarios y montar un espectáculo "diferente al de Eugenio, pero con su influencia, porque al fin y al cabo soy su hijo y me parezco a él".

Pero, antes de cerrar este largo ciclo dedicado a su padre e iniciar su propio camino, Jofra quiere dejar bien atado el tema de la película porque "hay que seguir rindiendo tributo a Eugenio y evitar que caiga en el olvido como Mary Santpere o Joan Capri, grandes cómicos de los que ahora nadie se acuerda".

El hijo del cómico cree que los humoristas hacen un trabajo esencial para la sociedad que está infravalorado.

"Parece mentira que no hayan dedicado todavía una calle a Eugenio y yo no haya podido abrir el teatro-museo en su memoria que planteé hace años y para el que no logré suficiente apoyo", lamenta.

Afortunadamente, los chistes de Eugenio están vivos en las muchas grabaciones de audio y de vídeo que registró en vida y siguen viajando de boca en boca, siempre precedidos del famoso "saben aquell que diu...?".

Rosa Díaz