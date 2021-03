Cruz Roja alerta de la máxima fragilidad de los nuevos pobres, más jóvenes y mujeres

Madrid, 11 mar (EFE).- Los nuevos pobres atendidos por Cruz Roja son más jóvenes -la edad media baja de los 65 a los 44 años-, la mayoría mujeres -60 %-, hay más españoles -80 %-, la mitad de los hogares tienen niños y aumentan las familias monoparentales.

La situación de las personas que han llegado por primera vez a Cruz Roja durante la pandemia es de "extrema vulnerabilidad", ha alertado el coordinador general de la organización, Toni Bruel: nueve de cada diez de las nuevas familias viven bajo el umbral de la pobreza.

Estos son algunas de las conclusiones del informe "Impacto de la covid-19 en la población atendida por Cruz Roja a través del Plan Responde", que distingue tres tipos de usuarios: los que no habían superado la anterior crisis, los que tenían dificultades para llegar a fin de mes y las personas en situación normalizada que han entrado al carro de la precariedad por el contexto generado por la covid.

"La irrupción de la crisis generada por la covid ha supuesto una nueva vuelta de tuerca a la vulnerabilidad social, agravando la ya difícil situación de una población que aún se encontraba lastrada por los efectos de la crisis económica anterior y ha empujado a nuevas personas y familias a condiciones de máxima fragilidad", ha aseverado.

Quienes han acudido a Cruz Roja por primera vez tras la pandemia afrontan las situaciones más dramáticas: el 95 % de sus hogares están en riesgo de pobreza o exclusión, frente al 73 % de las personas que atendía Cruz Roja antes de la covid.

Más cifras que lo subrayan: el 92 % están por debajo del umbral de la pobreza (antes, el 67 %), el 63 % de los nuevos tiene privación material severa (antes lo sufrían el 39 %) y el 56 % tiene en paro a todos sus miembros en edad laboral ( superior a los antiguos usuarios que eran la mitad).

En la atención de las nuevas situaciones, Bruel ha explicado que Cruz Roja ha intentado combinar "lo necesario para la supervivencia y apoyar a las personas a que accedan a las prestaciones a las que tienen derecho sin abandonar las medidas de acompañamiento para reactivar su vida laboral".

Hay una mayor proporción de hogares con hijos menores de 16 años, ahora son la mitad, cuando antes de la covid eran el 20 %, la tasa de pobreza infantil se ha disparado hasta el 95,6 % y hay mayores tasas de desempleo (30,5 % frente al 24,8 % previo).

En conjunto, el 57,5 % de las personas atendidas se sitúan en la pobreza extrema, cuando en la población general es del 2,9 %, detalla investigación desarrollada en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid.

DE MIL EUROS, A MENOS DE 500

La situación económica de las personas que reciben ayuda de Cruz Roja ha empeorado para una de cuatro personas. En estos hogares, de media se ha pasado de tener unos ingresos mensuales de 1.057 euros a a 486 de media. En el caso de los nuevos, han sido el 40 % los que redujeron los ingresos.

Son también más los desempleados (el 51,7%, frente al 24,8 % de los antiguos usuarios) y también más alta la tasa de trabajadores pobres respecto al conjunto de la población atendida (90 frente al 82).

POBREZA Y MALA SALUD, DE LA MANO

El informe incorpora encuestas a 1.507 personas usuarias del Plan Cruz Roja RESPONDE entre marzo y junio de 2020.

El 56 % afirma tener un estado de salud regular, malo o muy malo y el 35 % señala que ha empeorado tras la pandemia.

Como consecuencia indirecta de la pandemia los trastornos psicológicos o emocionales tienen un impacto decisivo: el 66 % afirma tener algún problema emocional siempre o la mayor parte del tiempo. Los más extendidos: preocupación (43,1%), tristeza (28.9%) y depresión (24,9 %).

A Cruz Roja le preocupa mucho el pesimismo expresado por las personas con las que trabaja: el 61 % cree que va empeorar todo, (antes el 26 %)

"Nos preocupa mucho porque es fundamental ese optimismo para que las personas retomen sus vidas", ha señalado Bruel.

EL LASTRE DE LA VIVIENDA

Uno de cada tres personas reside en hogares con graves problemas de salubridad, condiciones más duras entre los nuevos.

Si cerca de la mitad (el 46 %) de las personas que atiende Cruz Roja, entre la población de nueva incorporación es del 70,3 %.

En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, sólo un 24,3 % de las personas encuestadas lo habían ya solicitado y se les había concedido a 6 de cada 10. Más de un tercio de las personas demandantes han tenido problemas con la solicitud.

SE ENSAÑA CON LAS MUJERES

La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto mayor en las mujeres. Sus indicadores de salud son más negativos (mayor proporción de contagios y de secuelas) como también las consecuencias directas en el ámbito laboral (más despidos y menos ERTES u opciones a teletrabajar).

A este mayor impacto de la pandemia en las mujeres es necesario añadir la sobrecarga de trabajo que han supuesto las tareas domésticas y de cuidados durante el confinamiento.

DESIGUALDAD DIGITAL

La brecha digital causada por la pobreza y la falta de competencias digitales no sólo afecta a los hogares con menores de edad, sino que es un problema generalizado de los hogares atendidos por Cruz Roja: el 63,8 % no dispone de ordenador y el 46,6 % no tienen contratado ningún servicio de Internet.

En hogares con niños, un tercio ha tenido problemas para seguir el curso escolar durante el confinamiento, por falta del equipamiento o de los servicios necesarios para seguir el curso a distancia.