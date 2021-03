Bautista: "He tenido que jugar mi mejor tenis para ganar a Thiem"

Redacción deportes, 11 mar (EFE).- El español Roberto Baustista, número 13 del mundo y quinto cabeza de serie, admitió que tuvo que jugar su mejor tenis para batir en el torneo ATP 250 de Doha (Catar) al austriaco Dominic Thiem, primer favorito y número 4 del ránking, por 7-6, 2-6 y 6-4, lo que le dio el pase a semifinales.

“He jugado un buen partido, me he encontrado muy bien. Thiem es uno de los mejores jugadores del mundo y nunca es fácil jugar contra él. He tenido que jugar mi mejor tenis”, destacó el castellonense en unas declaraciones facilitadas por su equipo de comunicación.

Roberto Bautista Agut, campeón del ATP de Doha en 2019, accede por segunda vez a unas semifinales esta temporada, tras las que le dieron el pase a la final de Montpellier. Su rival este viernes por un billete en la final será el ruso Andrey Rublev.

Ante Thiem, Bautista volvió a demostrar su extraordinario estado de forma en este 2021. Tras alcanzar la final de Montpellier (Francia), en la que perdió frente al belga David Goffin, este jueves dio la sorpresa en Doha al vencer al primer favorito del torneo.

Su próximo rival, campeón en Rotterdam (Países Bajos) la semana pasada, todavía no ha debutado en esta edición en Doha, ya que sus dos oponentes, el francés Richard Gasquet y el húngaro Marton Fucsovics, se retiraron.