Ana Peleteiro es la leche

Madrid, 12 mar (EFE).- La reina española del triple salto incorpora en su dieta tres productos. Leche, queso y mantequilla. De categoría premium. De origen rural. Con el sello gallego. Así alimenta su cuerpo y sus sueños Ana Peleteiro. Una atleta única. Campeona del mundo junior en 2012, campeona de Europa en 2019 y vigente plusmarquista nacional de la especialidad.

Exitosa en el pasillo del triple, la saltadora de Ribeira (A Coruña) deslumbra igualmente fuera de él. Irradia carisma. Es la atleta más mediática de su generación. Cercana en las redes sociales. Imagen de Adidas. Portada de la revista Cosmopolitan. Y estrella televisiva. Es una de las participantes de 'El Desafío', de Atresmedia.

"Esas son pinceladitas que me permiten evadirme un poco y desconectar la mente", explica Peleteiro en declaraciones a EFE. "Pero a día de hoy estoy centrada al cien por cien en mi deporte. Todo lo demás son cosillas que andan por ahí revoloteando y me hacen feliz", puntualiza la vigente subcampeona de Europa. Este verano, no obstante, afrontará una cita clave en su carrera deportiva. Vivirá su debut olímpico en los Juegos de Tokio.

El deporte explica la forma de ser y de vivir de Ana Peleteiro. Asocia su día a día a "entrenar, entrenar y entrenar". Está pendiente del descanso y, especialmente, de su dieta. Durante el confinamiento, de hecho, resultaba habitual que compartiera recetas de sus comidas y de sus cenas.

Fue una colaboración la que le acercó a la leche premium. Únicla ya era una marca común en el frigorífico familiar. "Cuando algo me gusta se nota. Todos mis seguidores saben que nunca recomiendo algo que no me guste. Y esta leche tiene el sabor de una leche que viene de mi tierra. ¡Sabe a leche! Para mí, es la mejor de todas", remarca.

"Cuando comenzamos en este proyecto, lo que se buscaba desde la cooperativa era conseguir una ración que simulase los pastos de primavera durante todo el año. Obtenemos un sabor diferencial porque conseguimos replicar lo mejor que nos da la naturaleza para que las vacas produzcan la mejor leche. La mejor versión del leche, la que nutricionalmente es la mejor para el consumidor, y de una manera natural", indica Sabela Oca, responsable de calidad, innovación y sostenibilidad de Únicla.

Las vacas de las pequeñas cooperativas ganaderas que producen la leche siguen una alimentación cien por cien natural, complementada con semillas de lino.

"Así obtenemos una leche con Omega 3, que tiene un sabor que a mí me recuerda a cuando yo ordenaba las vacas con las manos", confiesa Nieves Fontela, propietaria de la ganadería SAT Casal-Vilar.

Un solo vaso de leche Únicla es fuente natural de selenio y aporta más Omega 3 y ácido linoleico conjugado (CLA) que una leche convencional, apuntan desde la compañía.

Ismael Martínez Lede, licenciado en Veterinaria y Biología, habla de la leche Únicla como "un producto 360 grados", porque busca que sea "bueno para el animal, para el ganadero, para el medioambiente y para el consumidor".

"Un aspecto muy importante en mi trabajo es la investigación de la repercusión sobre la salud de los consumidores del consumo de lácteos Únicla frente al consumo de lácteos convencionales. Únicla es el resultado de un tipo de alimentación muy particular. Este tipo de alimentación provoca que las vacas emitan un 20 por ciento menos de metano", apostilla.

A modo de ejemplo: una familia que consuma solo un litro de Únicla al día compensa las emisiones de unas vacaciones de casi 2.000 kilómetros en coche.

"Únicla también es buena para el ganadero. Sus vacas están más sanas, con lo cual reducen los gastos de producción. Eso es comercio justo medible. Va un poco más allá del buenismo. Por otra parte, es buena para el consumidor. Hay diferencias en la composición de la leche y eso se traduce en beneficios para la salud para los que hemos hecho evidencias objetivas. Únicla es la mejor leche del mundo atendiendo a criterios objetivos, medibles", abunda.

Desde el prisma de un deportista, el consumo de leche ayuda a la rehidratación tras el ejercicio, por los electrolitos. Las proteínas de suero lácteo y de caseína son beneficiosos para aumentar la masa muscular y el rendimiento físico. La vitamina B12 contribuye a la formación de los glóbulos rojos, que intervienen en los procesos de transporte de oxígeno. Y la vitamina D, presente en todos los lácteos, es fundamental para la absorción y el metabolismo del calcio.

Pero Ana Peleteiro destaca de Únicla "los valores que desprende" más allá de sus productos.

"Únicla da valor a lo rural y a las pequeñas ganaderías. Además, trabajan con 'Mulleres de Seu' que es un movimiento que se esfuerza por formar a las mujeres en el mundo rural y darles su espacio en un mundo muy machista", reflexiona la triple saltadora, sintiéndose "superorgullosa de ser embajadora" de una marca que fomenta ese tipo de iniciativas.

Mulleres de Seu es un grupo formado por más de 150 socias de Cooperativas Lácteas Unidas que trabaja para promover el empoderamiento y desarrollo de las mujeres, dignificando su papel en el rural.

Lucía Santiago