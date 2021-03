No tendrá que dar 75 euros al mes a su hijo para no "eternizar" su ociosidad

Santiago de Compostela, 13 mar (EFE).- Un padre que abonaba 75 euros mensuales a su hijo de 20 años, que no estudia ni trabaja, no tendrá que seguir haciéndolo, toda vez que la sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha estimado que es la manera de "no favorecer o eternizar una situación de ociosidad o pasividad".