Gabilondo sobre el Gobierno de Madrid: "No son seres de palabra"

Madrid, 14 mar (EFE).- El portavoz socialista de la Asamblea madrileña, Ángel Gabilondo, ha defendido este domingo que "el arte del acuerdo es la clave de la política", pero sin embargo en esta comunidad no han sido capaces de cumplirlo, porque "no son seres de palabra", es más, "no tienen palabra".

En el encuentro telemático "Madrid. Por una política honesta", Gabilondo se ha mostrado "orgullosísimo" y cree que es un "absoluto privilegio" poder representar a los socialistas madrileños si finalmente se celebran las elecciones convocadas por Isabel Díaz Ayuso "o hay alguna otra cosa".

Una convocatoria que ha vuelto a tachar de "irresponsabilidad": "Estamos en una pandemia y las medidas que se estén tomando no están a la altura de lo que Madrid necesita", ha criticado.

Gabilondo ha reivindicado el valor de la palabra, que tan "pisoteada" ha sido esta semana, y ha criticado la política del Gobierno madrileño, que "quiere dar protagonismo a la presidencia en una presidenta que hace del protagonismo el único objetivo político".

"Eso sí que es una pérdida de la palabra", ha criticado el dirigente socialista, que ha defendido el "arte del acuerdo" porque es "la clave de la política". "Hay que ser muy valiente y tener mucho coraje para ser moderado y llegar a acuerdos", ha enfatizado.

Sin embargo, en Madrid "el problema ya no es que no hacen acuerdos; es que, cuando los hacen, no los cumplen", porque "no son seres de palabra, no tienen palabra, y sin palabra estamos perdidos".

La apuesta de Gabilondo son las políticas públicas, sociales, de igualdad, más aún en una comunidad con "tanta inequidad", pero ha mostrado su preocupación porque "cualquier acuerdo que vaya en la dirección de alinear al PP con Vox no hará de esto una prioridad".

En el acto también ha intervenido el secretario general del PSOE-Madrid, José Manuel Franco, quien ha advertido a la presidenta madrileña de que los socialistas no tienen "miedo" a las urnas.

Franco ha reprochado a Díaz Ayuso que haya aprovechado la oportunidad que le han brindado "tres traidorzuelos de Murcia para utilizarlos como excusa" para convocar unas elecciones que ella ya tenía previsto desde "al menos" el mes de diciembre.

El delegado del Gobierno en Madrid ha respaldado la candidatura de Gabilondo "porque se lo tiene más que merecido".

"Vamos a conseguir que sea presidente de la Comunidad de Madrid. Ya le correspondía serlo en 2019 cuando ganó las elecciones, pero solo la alianza de las tres derechas es lo que ha evitado que en Madrid hubiera un gobierno decente", ha concluido.