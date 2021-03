Letta es elegido líder del PD, la mayor fuerza de centroizquierda de Italia

Roma, 14 mar (EFE).- Enrico Letta ha sido elegido este domingo nuevo secretario general del Partido Demócrata (PD), la mayor formación de centroizquierda del país, y sustituye a Nicola Zingaretti, que dimitió la pasada semana a causa de tensiones internas.

Letta, que ha sido el único candidato en presentarse, ha sido elegido con 860 votos a favor, 2 contrarios y 4 abstenciones, y ahora tendrá que liderar una formación que durante mucho tiempo arrastra heridas abiertas por las divisiones en sus filas.

UN NUEVO PD

"Necesitamos un nuevo PD. Yo he elegido el PD, estaba haciendo otras cosas. Estoy sorprendido de que muchos en estos días me hayan dicho que por qué dejaba lo que estaba haciendo para volver al partido, y cuando me lo han preguntado les he dicho que sí, que lo hacía", ha explicado Letta en su discurso.

Letta fue primer ministro desde abril de 2013 a febrero de 2014, cuando tuvo que dimitir tras perder la confianza de su propio partido, en una campaña impulsada por Matteo Renzi, que le acabó sustituyendo al frente del Gobierno.

En 2015, renunció a su escaño y abandonó el PD para dedicarse a la docencia universitaria.

En los últimos días había recibido presiones para que diera este paso y, por ejemplo, el exsecretario general Pier Luigi Bersani había afirmado que "Letta es la prueba viviente de que en ese partido una vez se podía trabajar juntos en verdadera amistad y verdadera lealtad".

"Lo admito. La emoción vuelve al regresar a la sede del PD, más de siete años después", escribió Letta a primera hora de este domingo en las redes sociales, antes de intervenir en la asamblea del partido.

PRIORIDAD LAS MUJERES Y LOS JÓVENES

En su discurso, ha afirmado que el PD tiene que recomponerse para convertirse en un partido fuerte, capaz de ilusionar y con una identidad propia, pero que no teme a estar en la oposición si pierde las elecciones.

"Debemos construir un nuevo centroizquierda, una alianza (con otros partidos) y bajo el liderazgo del PD. Hablaré con todos los que estén interesados en un diálogo", avanzó.

Entre las prioridades en su agenda, ha citado a los jóvenes y las mujeres, dos colectivos golpeados duramente por la crisis del coronavirus y en los que se han dado los mayores niveles de desempleo.

En relación a las mujeres, ha admitido de que Italia y el partido tienen un problema de igualdad, como demuestra que los ministros en el Gobierno de la formación son todos hombres, o que ninguna mujer se ha presentado para liderar el partido.

"Durante la pandemia, han aumentado de forma insoportable los asesinatos de mujeres, han caído las oportunidades para ellas y han empeorado sus condiciones de trabajo. Se ha convertido en algo imposible conciliar trabajo y familia, con los niños en casa. Debemos asumir esta cuestión como central", ha argumentado.

LAS VACUNAS SON LA SOLUCIÓN A LA PANDEMIA

Letta recordó cómo la pandemia ha afectado al país, ha provocado numerosas muertes y una crisis económica de la que ahora tiene que salir.

Ahora, el país atraviesa un momento complicado, con aumento de los contagios y la propagación de las variantes, sobre todo la británica, y por eso el Gobierno italiano ha endurecido desde el 15 de marzo y hasta el 6 de abril las restricciones, para intentar controlar la curva de transmisiones.

Desde el lunes, pasarán a confinamiento blando, con los negocios no esenciales y escuelas cerradas, todas las regiones que tengan una incidencia semanal de 250 contagios por cada 100.000 habitantes; lo que supone que el 15 de marzo estarán en zona "roja" más de 40 millones de italianos de diez regiones y una provincia autónoma, más de la mitad del país.

"Sabemos que hasta el verano será un periodo durísimo, tendremos que hacer nuevos esfuerzos para proteger la salud, que es el desafío principal. Pero estamos ante un esfuerzo final", destacó.

El responsable de gestionar la emergencia de coronavirus en Italia, el militar Francesco Paolo Figliuolo, se ha fijado como objetivo incrementar el ritmo de vacunación en el país para inocular 500.000 dosis diarias y tener al 80 % de la población vacunada para septiembre.

De momento, Italia ha inoculado 6,6 millones de dosis contra el coronavirus y casi 2 millones de personas están inmunizadas con las dos que se necesitan.

Laura Serrano-Conde