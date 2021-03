La ceremonia de los Premios Gaudí será este domingo vespertina y presencial

Barcelona, 15 mar (EFE).- La Acadèmia del Cinema Català celebra este domingo la gala de los XIII Premios Gaudí, en los que se reconocerán las mejores películas catalanas de 2020, en una cita de forma presencial por la tarde, con los nominados en la platea y un aforo de invitados reducido al 30 por ciento.

Producida por El Terrat, la cita anual del cine catalán, desde el Auditorio del Fórum-CCIB, quiere, asimismo, rendir homenaje a las salas que están pasando por un momento muy difícil debido a la pandemia de coronavirus, según se ha hecho público este lunes.

La ceremonia avanzará su horario habitual para cumplir con el toque de queda y se iniciará, en retransmisión en directo por TV3, a las 18.45 horas.

El director de la gala, Enric Cambray, ha reconocido que muchos pueden creer que "no es un año en el que se tenga que celebrar nada, que no pasa nada por tener un año de recogimiento, que ya vendrán épocas mejores", y sin embargo "creemos que hay que celebrar y por los mismos motivos que los que piensan que no es necesario".

Por ello, desde la Acadèmia del Cinema encaran la jornada "con ganas, ilusión y mucho cuidado, en una edición complicada pero, a la vez, esperanzadora".

Cambray ha avanzado que en la gala habrá "humor, actuaciones musicales de primer nivel con artistas emergentes y consolidados y poniendo el foco en las salas de cine, en la importancia del consumo de películas en estos templos del séptimos arte como espacios de encuentro".

Con escenografía de Judit Colomer, ha desvelado que el espacio escénico homenajeará a las salas, con una especial relevancia a los patios de butacas, "dejando el protagonismo a la gente del cine de delante a detrás de las cámaras".

Como guionistas estarán Dani Amor, Charlie Pee y Oriol Pérez (creador y guionista de la sèrie Drama), y está previsto que participen Elisenda Carod, Elisenda Pineda, Charlie Pee, Enric Auquer, Sílvia Abril y Andreu Buenafuente, quien se encargará del monólogo principal de la ceremonia, haciendo un homenaje al fallecido humorista Pepe Rubianes.

Las actuaciones musicales irán a cargo de Rigoberta Bandini y de Maria Arnal y Marcel Bagés.

Cumpliendo con todas las medidas de seguridad, entre los que entregarán las estatuillas de las 21 categorías destacan Greta Fernández, Belén Funes, Carlos Marques-Marcet, Maria Rodríguez Soto, Neus Ballús, Nausicaa Bonnín, Willy Toledo, Karra Elejalde, Leticia Dolera y Jaume Balagueró.

"La vampira de Barcelona", "Las niñas" y "Sentimental" son las producciones más nominadas de las 32 que compiten para estar en el palmarés de una gala que también se podrá seguir en directo por Catalunya Informació y iCat.

El galardón del Premio Especial del Público será recogido de manos de la periodista Gemma Nierga y del crítico Jaume Figueras, que la entregarán a la centenaria sala Mozart de Calella (Barcelona).

Los organizadores precisan que quieren hacer una "gala 100", después de que el Ciclo Gaudí ha superado la barrera de las cien salas en toda Cataluña; por el hecho de que el año pasado se reconocieron trece salas centenarias; y porque "es la gala número trece, una cifra que enamora a mucha gente, pero otra mucha teme".

Uno de los momentos destacados de la tarde lo protagonizará la actriz barcelonesa Carme Elías, quien recibirá de manos de la también actriz Vicky Peña el Premio Gaudí de Honor-Miquel Porter 2021 por su trayectoria en cine, teatro y televisión.

Por la alfombra roja del Auditorio del Fórum-CCIB empezarán a desfilar a partir de las 16.45 los protagonistas del acto, aunque el photocall será más reducido que en anteriores ediciones por las actuales circunstancias sanitarias.