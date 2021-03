Aguado tacha a Ayuso de pirómana y dice que Iglesias llega al olor a gasolina

Madrid, 16 mar (EFE).- El exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado ha opinado este martes que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha comportado como una "pirómana", al convocar elecciones anticipadas, y que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, acude ahora "al olor a gasolina".

En declaraciones a TVE, Aguado ha acusado a Díaz Ayuso de "romper de forma unilateral" el acuerdo firmado entre el PP y Ciudadanos para gobernar en Madrid hasta el año 2023.

Ha estimado que Díaz Ayuso se ha comportado "de una forma una tanto pirómana", al quemar la casa y luego salir corriendo a pedir ayuda a los vecinos, utilizando eslóganes vacíos como que "vienen los comunistas".

Además, ha apuntado el vicepresidente, "éramos pocos y parió la abuela, ahora, llega Iglesias, al olor de la gasolina", con el anuncio de su candidatura a la Presidencia regional.

Ciudadanos ha hecho "lo correcto" en Murcia porque "la otra opción hubiera sido callarnos ante la corrupción", según Aguado, quien ha subrayado que "la corrupción ha sido en este caso más fuerte que nosotros y han comprado a tres diputados", que han dado al "traste" con la moción de censura que presentó la formación naranja con el PSOE.

Ha resaltado que los acuerdos entre el PP y Ciudadanos no se han roto ni en Andalucía, ni en Castilla y León, ni en el Ayuntamiento de Madrid y que la presidenta madrileña tenía preparada la convocatoria de elecciones anticipadas y esperaba una "excusa".

Aguado ha asegurado que "nunca" se planteó presentar una moción de censura contra Díaz Ayuso porque es partidario de "no tocar las cosas que funcionan y este Gobierno funcionaba" y porque, como hombre "de palabra", quería cumplir el documento que había firmado.

No ha descartado la posibilidad de que Ciudadanos vuelva a formar gobierno con el PP y ha aseverado que si tuviera que tomar una decisión pensaría en Madrid.

"No quiero un Gobierno con Vox. No sé si Ayuso quiere un gobierno con Vox. No me gustaría un Gobierno de PP con Vox porque iríamos a un Gobierno maximalista con problemas que no existen, como el pin parental", ha subrayado.

Ha manifestado que si depende de su partido, "Iglesias no va a gobernar en la Comunidad de Madrid" y ha defendido la opción de un Ciudadanos "fuerte" que evite "los extremos y la polarización".