China pide cobertura mínima de los Óscar por cinta sobre protestas Hong Kong

Hong Kong, 17 mar (EFE).- China ha pedido a los medios de comunicación del país asiático que realicen una cobertura mínima de la próxima gala de los Óscar, premios a los que está nominado el documental "Do Not Split" ("No os separéis"), sobre las protestas antigubernamentales en Hong Kong en 2019.