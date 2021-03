Magnin celebra a lo grande su noveno puesto en Aspen; "Esto solo empieza"

Madrid, 17 mar. (EFE).- El rider Thibault Magnin calificó como algo "grande" su noveno puesto en la final de final de "big air" de los Mundiales de "Freestyle" en Aspen (Estados Unidos), donde ya hizo historia al convertirse en el primer esquiador español que entra en la lucha por las medallas.

"Muy contento con un top 10 y de estar en la final de los Campeonatos del Mundo en Aspen. Es grande, esto solo empieza," dijo el esquiador español de origen suizo al término de su participación con 112.50 puntos, tras sumar sus dos mejores rondas (62'25+50.25).

Nacido en el año 2000 en la localidad suiza de Friburgo, Magnin tuvo dudas ayer sobre su presencia en la final después de sufrir una caída durante los entrenamientos tras haber hecho historia al clasificarse para ella el pasado lunes con el sexto mejor resultado (90.50 puntos).

"Fue un día muy difícil. Tuve una caída muy fuerte en los entrenamientos, con un golpe en la cabeza y no sabía si iba a competir. Estaba preocupado pero al final he podido. No pude hacer los trucos que quería, que valían muchos puntos y no planché bien pero estoy muy contento", indicó en declaraciones a la Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

Magnin ganó en la temporada 2017-18 la medalla de bronce en big air de los Campeonatos del Mundo júnior de Nueva Zelanda y la temporada pasada una novena posición en la Copa del Mundo de Destne en big air -su especialidad- y se situó en el puesto 14 del ranking de esa modalidad a final de temporada.

El director deportivo de la RFEDI, Olmo Hernán, hizo un balance muy positivo de los Campeonatos del Mundo tras la cita de Aspen y destacó que por primera vez han participado 19 españoles.

"Hemos tenido un total de 16 top 30 y 6 dentro de los top 15 las dos medallas de Lucas Eguibar y Queralt Castellet. Estamos muy contentos del trabajo tanto de deportistas como de entrenadores. Es un muy bien planteamiento para los Juegos que serán dentro de once meses. Esperamos que siga esta evolución y que España siga cogiendo cada vez más peso en el escenario deportivo internacional", añadió Hernán.