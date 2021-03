89-96. Los triples rusos martirizan al Real Madrid

Madrid, 18 mar (EFE).- Los triples del CSKA martirizaron al Real Madrid y permitieron a los rusos ganar por 89-96 en un partido en el que anotaron 16 desde más allá de los 6,75 metros y que mantiene en el aire el futuro europeo del conjunto de Pablo Laso.

Will Clyburn con 4 de 6 triples, Mike James con 4 de 6, Toko Shengelia con 4 de 7 y Johannes Voigtmann con 4 de 7 capitalizaron la puntería rusa desde la larga distancia.

Dimitris Itudis, entrenador griego del CSKA, tuvo claro el plan de partido, sacar a Walter 'Edy' Tavares de su zona de influencia en defensa y Toko Shengelia lo ejecutó a la perfección con 3 de 4 triples en los primeros cinco minutos.

El 0-8 de salida con triples de Shengelia y Mike James fue premonitorio de lo mucho que iba a sufrir el Madrid con los tiros desde detrás de los 6,75 metros de los rusos.

Tavares, en ataque, fue de lo mejor de su equipo en el primer cuarto y junto a Fabien Causeur y Trey Thompkins consiguieron neutralizar los 11 puntos de Shengelia y los 8 de James en el 21-23 con el que acabó el primer cuarto.

El CSKA firmó 5 de 10 triples y el Madrid se quedó en 3 de 5 en los primeros diez minutos.

En el segundo acto, pese al buen comienzo de Thompkins, el CSKA puso tierra de por medio en el marcador a base de triples con James anotando 4 de 4 en la primera parte y Will Clyburn 3 de 3, para un total de 10 de 19.

Ante esta exuberancia triplista, el Madrid se quedó un poco parado, tanto en defensa como en ataque, mientras que el marcador se disparó hasta el 41-55 con el que se llegó al descanso.

Pero lo peor, con todo, no fue ese resultado sino la sensación de que el equipo de Pablo Laso no sabía o no podía hacer nada para impedirlo ni para frenar a James y a Clyburn.

El rebote, 13 por 11, y las asistencias, 11 por 6, fueron para el Madrid, pero pasaron a un segundo plano ante el martirio que sufrieron por los triples rusos.

Pablo Laso tuvo claro que para dar la vuelta al calcetín todo pasaba por la defensa y el Madrid salió con renovados bríos en este aspecto y en el primer minuto de juego ya había cometido tres personales, a lo que respondió el CSKA con otro triple de Shemgelia, 41-58.

Los 20 puntos de ventaja para los rusos llegaron pronto, a los 2 minutos y medio, con otro triple, ahora de Johannes Voitgtmann para el 43-63.

Gaby Deck y Thompkins, también con sendos triples, dieron un mínimo de esperanza a su equipo, 49-63 (m.24.30), pero el CSKA navegó con suficiencia este arreón de orgullo madridista y siguió dominando en el marcador, pese al baloncesto más ofensivo y directo que intentó el Madrid.

Dos triples consecutivos de Jaycee Carroll, que salió en la segunda parte de este cuarto, permitió al Madrid ir acortando la diferencia y otro más de Causeur posibilitó que la ventaja bajara de diez puntos, 65-74 (m.28.30). El marcador al final del tercer cuarto fue un esperanzador 67-74.

El Madrid, de vuelta en el partido, siguió asumiendo riesgos con su juego tanto en defensa como en ataque y fue el momento de Voigtmann, que con 5 puntos seguidos, volvió a lanzar a su equipo en el marcador, 70-81 (m.32).

El CSKA gestionó a la perfección la ventaja, parando en defensa con faltas el ritmo del Madrid y sumando en ataque con Voigtmann y Clyburn como estiletes.

El Madrid luchó hasta el final y tuvo alguna opción cuando se acercó a cinco puntos hasta el 85-90 a falta de 2 minutos y medio, pero el CSKA cerró el partido con el 89-96 final.

El CSKA cimenta sus opciones de playoff, mientras que el Madrid se complica un poco más su pase.

- Ficha técnica:

89 - Real Madrid (21+20+26+22): Alocén (2), Causeur (14), Deck (12), Thompkins (20) y Tavares (12) -cinco inicial-, Abalde (7), Tyus, Laprovittola (2), Taylor, Carroll (17) y Garuba (3).

96 - CSKA Moscú (23+32+19+22): James (22), Hackett (4), Voigtmann (18), Shengelia (14) y Kurbanov (3) -cinco inicial-, Lundberg (4), Bolomboy (4), Antonov, Strelnieks (4), Clyburn (23) y Eric.

Árbitros: Robert Lottermoser (ALE), Matej Blotauzer (SLO) y Mehdi Difallah (FRA). Toko Shengelia fue eliminado por cinco personales (m.37).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de la Euroliga de baloncesto disputado en el Palacio de los Deportes (Wizink Center) de Madrid sin público por la pandemia.