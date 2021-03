Sánchez arremete contra el "narcisismo" y los "fuegos artificiales" de Ayuso

Madrid, 20 mar (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "narcisismo" y "fuegos artificiales", así como de provocar una crispación y división ante las que ha propuesto como única solución al candidato socialista el 4M, Ángel Gabilondo.

Sánchez ha protagonizado en la sede federal del PSOE el acto de lanzamiento de la precampaña de Gabilondo, en el que ha responsabilizado a Ayuso de paralizar, con la convocatoria de elecciones, las ayudas del Ejecutivo al tejido productivo madrileño.

El líder socialista ha resaltado que Madrid siempre ha sido un territorio de esperanza y se merece de una vez por todas lo mejor, sobre todo tras el año vivido a causa de la pandemia de coronavirus.

"Si algo no es Madrid es extremismo, no es odio, no es intolerancia. Madrid es progreso, solidaridad y, sobre todo, respeto; es puro dinamismo y oportunidades", ha añadido.

Para él, el gobierno madrileño ha sido "un páramo" desde 2019 y su contribución política ha sido "cero, en gestión, en gobierno y en soluciones a los problemas reales".

"A la política madrileña le han sobrado estos dos años gritos y le ha faltado razones", ha subrayado.

Ha acusado también a Díaz Ayuso de "narcisismo" así como de provocar "infinita crispación, multitud de polarización, insultos, y muchos fuegos artificiales".

Todo eso es lo que cree que menos requiere ahora Madrid, y, por ello, ha insistido en la necesidad de que cuente con un gobierno serio, que gobierne en serio y que atienda los problemas de verdad.

Como ejemplo de la gestión del ejecutivo de Ayuso ha recordado que sólo ha aprobado una ley, la que modifica la ley del suelo y que tiene que ver "con lo de siempre, con la especulación cuando gobierna el PP en Madrid".

Sánchez ha aislado a Ayuso de la labor de todas las comunidades, incluso de las del resto en las que gobierna el PP, en favor de medidas contra la pandemia al recordar que es la única que semana tras semana, con los peores datos sanitarios de España, se ha desmarcado del consenso.

El jefe del Ejecutivo ha responsabilizado a Ayuso de bloquear con el adelanto electoral las ayudas del Gobierno destinadas a Madrid en el paquete de 11.000 millones de euros aprobado la pasada semana para algunos sectores con el fin de paliar las consecuencias económicas de la pandemia.

En concreto, ha señalado que ha paralizado 600 millones de euros para pymes y autónomos madrileños.

Ha recordado asimismo que el Gobierno ha aportado también más 3.300 millones de euros del fondo covid a Madrid destinados a políticas para la educación, la sanidad o la dependencia, y otra serie de ayudas para concluir que, con ellas, la comunidad no puede estar a la cola de la gestión sanitaria y económica.

Por eso ha considerado que el único candidato que puede afrontar los desafíos de la comunidad es Gabilondo frente a los "gritos, desplantes y fotos posadas que se han visto en estos dos últimos años". "El espectáculo -ha añadido- se lo regalamos a los demás".

En definitiva, cree que sólo Gabilondo puede ofrecer "gestión, sosiego y responsabilidad", que considera que es lo que necesita Madrid para no seguir caminando en dirección contraria al resto de Europa.

Ha asegurado Sánchez que los socialistas no van a pedir a los madrileños que voten contra alguien, sino que voten a un gobierno serio y centrado en lo importante.

Un gobierno encabezado por Gabilondo (de quien ha recordado que ganó las últimas elecciones autonómicas) ya que él es un candidato sensato, inteligente, prudente, comprometido y el único capaz de llegar a acuerdos "con ambas manos".