JxCat pide un "acuerdo de estabilidad" con ERC y CUP para investir a Aragonès

Barcelona, 22 mar (EFE).- JxCat no da aún por hecho su apoyo a la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat en el pleno del viernes y pide a ERC y la CUP un "acuerdo de estabilidad" a tres bandas, que vaya más allá de su anunciado preacuerdo, para garantizar que el Govern no será "un Vietnam".

La semana clave para la elección del nuevo president ha arrancado con una duda menos: este próximo viernes, 26 de marzo, habrá debate de investidura, algo que fuentes próximas a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, habían puesto en cuestión si no hay ningún candidato con los apoyos necesarios para ser investido.

Borràs ha garantizado en declaraciones a TV3 que, tras su inminente ronda de consultas con los líderes parlamentarios, convocará el debate de investidura para el viernes, plazo límite que marca el reglamento del Parlament, y propondrá el candidato "con más posibilidades" de ser investido presidente de la Generalitat.

Aunque ha evitado confirmar que el candidato que propondrá será Pere Aragonès -que tiene la investidura al alcance de su mano tras el anuncio de ayer domingo de un preacuerdo entre ERC y la CUP-, Borràs ha dado a entender que no podrá serlo el socialista Salvador Illa: "No basta con querer ser candidato, debes tener una posibilidad plausible de ser investido", ha afirmado.

Esta mañana, el equipo de Borràs ya ha enviando a los grupos parlamentarios las cartas de convocatoria de las reuniones para explorar qué candidato es "el más viable" y, a partir de mañana, empezará a reunirse con los líderes parlamentarios catalanes.

"Después de escuchar a todos los grupos parlamentarios en las consultas, el jueves yo propondré un candidato y el viernes habrá un pleno de investidura. Por lo tanto, habrá pleno y habrá candidato", ha dicho Borràs.

Aragonès, el aspirante de ERC, tiene casi en el bolsillo el aval de la CUP -cuyas asambleas deberán ratificar este próximo miércoles el preacuerdo- y en los próximos días tratará de atar también el apoyo de JxCat, aunque la negociación con el partido que preside Carles Puigdemont podría alargarse hasta el último día.

De hecho, la vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha asegurado que su partido no se siente "presionado" por el preacuerdo de ERC y la CUP, cuyo contenido todavía desconoce.

"No nos posicionaremos sobre un documento que no tenemos", ha afirmado Artadi, que ha remarcado que lo que quiere JxCat no es un simple acuerdo de investidura, sino un "acuerdo de estabilidad" que permita tirar adelante los presupuestos y asegurar una mayoría parlamentaria a lo largo de la legislatura.

Según Artadi, "hacer un acuerdo exclusivamente para una investidura y a partir del día siguiente" tener un gobierno "débil", obligado a "negociar cada una de las cosas", no es el escenario de "estabilidad que necesita el país". "No queremos que este Govern sea un Vietnam", ha recalcado.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha dicho confiar en que Aragonès podrá ser investido el viernes y ha puntualizado que no hay "escollos" con JxCat, sino "carpetas abiertas", como la del papel del denominado Consejo por la República, que Esquerra sugiere "reformular".

Mientras tanto, la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha acusado a ERC de estar "dispuesta a llegar a la presidencia a cualquier precio", aunque esto suponga dejar la gobernabilidad en manos de "dos partidos antisistema" como JxCat y la CUP.

Granados ha asegurado que un acuerdo a tres entre ERC, Junts y la CUP "no daría respuesta" a los retos que debe afrontar la sociedad catalana durante los próximos años y tampoco se correspondería con el anhelo "progresista" expresado en las urnas el 14F.

El portavoz de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha lamentado que Junts "mantenga secuestrada la agenda política catalana" y que ERC le permita hacerlo al haberlo elegido como socio, en vez de optar por los comunes para un Govern de izquierdas.

Por su lado, el líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha dicho en TV3 que "hasta cierto punto es normal" que, de su partido, salgan hacia el PP quienes rechazan "pactar a derecha o izquierda".