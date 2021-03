Ciudadanos avisa a Ábalos que no será "el parapeto" para que el PSOE gobierne

Madrid, 22 mar (EFE).- La portavoz adjunta de Cs, Melisa Rodríguez, ha avisado al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que no van a entrar en su juego y no serán "el parapeto" para que los socialistas consigan un gobierno sin una "justificación evidente" de que la coalición no funciona.