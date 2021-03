El CGPJ no podrá hacer más nombramientos hasta que PSOE y PP lo renueven

Madrid, 24 mar (EFE).- El pleno del Senado ha aprobado este miércoles de forma definitiva la reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pueda realizar más nombramientos mientras esté en funciones, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018.

Dos años y casi cuatro meses en los que el PSOE y el PP han sido incapaces de cerrar un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado al igual que ocurre con cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

Tras aparcar la proposición de ley que registraron para rebajar las mayorías exigidas para elegir a los vocales del CGPJ, iniciativa que suscitó incluso los recelos de las instituciones europeas, los grupos de la coalición de Gobierno impulsaron el recorte de competencias el CGPJ en funciones para presionar al PP a sentarse a negociar.

Pero tras varios intentos fallidos, la última negociación saltó por los aires a finales de febrero ante el veto del PP a que entrara en el CGPJ el juez José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal del caso Gürtel y al que los populares consideran candidato de Podemos.

El acuerdo, con elecciones autonómicas en Madrid en mayo, no se ve cercano, y, hasta que no lo haya, el CGPJ no podrá realizar nuevos nombramientos para cubrir puestos vacantes de magistrado en el Supremo o presidencias en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.

Hasta esta semana el actual Consejo ha aprobado en funciones 78 nombramientos y tenía varios en cartera, pero mañana se reunirá el pleno sin incluir ese punto en la agenda.

Tras un debate de claro tinte electoral en el que PSOE y el PP se han acusado mutuamente de querer controlar al Poder Judicial, recordando unos la condena del caso Gürtel y otros la de los ERE, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha quedado aprobada con 150 votos a favor, 108 en contra y 3 abstenciones.

Tanto el PP como Vox han defendido sin éxito sendos vetos al considerar que se ataca la independencia del Poder Judicial, pero la mayoría de los portavoces han estimado que el actual Consejo no puede seguir nombrando cargos judiciales cuando fue elegido en 2013, cuando los populares contaban con mayoría absoluta.

El portavoz el PSOE, Manuel Fajardo, ha considerado una "anomalía" que el CGPJ no tenga recortadas sus competencias en funciones, como el ejecutivo y el legislativo, y ha tachado de hipócrita al PP al presentarse como defensor de la Constitución e incumplir "de forma contumaz, grosera y deliberada" el mandato de la Carta Magna, que obliga a renovar el Consejo cada cinco años.

Fajardo ha instado a los populares a negociar sin excluir a ningún partido, en referencia a Podemos, y sin vetar a ninguna persona y ha pedido también respeto al CGPJ, que denunció en su día que con la reforma se estaba vulnerando el principio de separación de poderes.

El PP ha criticado la tramitación acelerada de la reforma, sin pedir opinión al CGPJ, y ha augurado disfunciones en los tribunales, pero ha rechazado las "coacciones".

El senador Fernando de Rosa ha subrayado que "ningún magistrado actúa al dictado de nadie" y ha reivindicado la independencia del actual Consejo.

"Señorías socialistas y comunistas, se están convirtiendo en los caníbales de nuestra democracia y sus jefes, Sánchez e Iglesias, en los 'Terminator' de nuestra justicia", ha espetado su compañero Francisco Martín Bernabé.

Ciudadanos ha exigido que sean los jueces quienes elijan a la mayoría del CGPJ -a los doce miembros de extracción judicial- y Vox también ha defendido ese modelo, acusando al PP de participar en el "reparto obsceno" de vocales.

Por su parte el PNV, aunque muy crítico, ha avalado la reforma y ha recordado que siempre es el PP el responsable de los bloqueos.

El de ahora es el más largo de la historia del CGPJ, aunque cuando el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, era vocal también estuvo casi dos años esperando a ser renovado (de noviembre de 2006 a septiembre de 2008). En aquel periodo hizo un total de 32 nombramientos.