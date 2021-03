Pensadora y cineasta, Margarita Ledo alerta de "los nuevos velos" del feminismo

Madrid, 24 mar (EFE).- La investigadora, pensadora y cineasta Margarita Ledo, que estrena este viernes su documental "Nación" en las salas españolas, advierte en una entrevista con Efe de "los nuevos velos" que empañan el feminismo y lo llenan de "trampas" que llevan a la involución.

"Hay mucha chica conformista, y creo que tiene que ver con la precariedad material, con carencias que te llevan también a una precariedad emotiva y a no saber bien qué hacer con tus afectos, ni con la organización de tu vida. Esto es una involución fortísima y son estos nuevos velos los que nos hacen ir hacia atrás", reflexiona Ledo.

En su opinión, las mujeres "seguimos cuidando", como se ha visto durante la pandemia, "y no hubo un reconocimiento, aplausos sí, pero ni estabilización de empleo, ni gratificaciones".

La reflexión viene al caso porque su película, "Nación", una obra de no ficción, aunque no exactamente un documental, aborda la historia real de un grupo de empleadas que, dos décadas después de perder su trabajo en una fábrica de Galicia, sigue peleando en los juzgados para recuperar los salarios que dejaron de pagarles, cerca de 2,5 millones de euros.

Es la quiebra del Grupo de Empresas Álvarez y el cierre de Pontesa, detrás de la cual late la historia de muchas otras mujeres que vivieron bajo la represión sexista durante el franquismo.

Ledo (Castro de Rei, Lugo, 1951), escritora, catedrática de Comunicación Audiovisual y miembro de la Real Academia Galega, explica a Efe que a comienzos de los años sesenta, un empresario decidió montar una macrofábrica dedicada a la loza; en ella comienzan a trabajar centenares de mujeres que, hasta entonces, habían permanecido lejos del trabajo remunerado.

Hacían largos turnos y trataban de compaginar su empleo con las labores domésticas o dar de mamar a sus hijos; a veces, explica Ledo, en condiciones casi de semiesclavitud, pero aquellos sueldos, por pequeños y difíciles que fueran de conseguir, era su modo de decirle al mundo que existían.

Cuando presentó su primer documental en 2004, "Santa liberdade", ya estaba "preocupada" por contar desde un prisma diferente: unir poesía, documento y reflexión histórica. "Nación" es la culminación de esta idea.

"La parte poética nos ayuda mucho a explicar asuntos de los que no hay constatación, porque no forman parte de lo real, si eso lo entendemos por aquello que podemos tocar con la mano. Pero aquí son los miedos -indica-, la pérdida de la autoestima, del trabajo asalariado, que es lo que te da la capacidad de ser ciudadana y derechos".

"Quería que palpitase en la pantalla esa pérdida terrible. Y a veces el modo de que palpite es ponerlo en el cuerpo de actrices", destaca.

Por eso, añade, esta película es "de sororidad fílmica, busca la sororidad en la pantalla, también desde el presente".

Un presente al que pone voz una mujer mayor, ex trabajadora de Pontesa cuando pide a cámara, primero, por favor, que ninguna mujer trabaje gratis, y luego con un rabioso "a la mierda", cuyo eco Ledo escucha hoy en blogs de mujeres jóvenes con las que a veces colabora.

Se siente orgullosa y, a la vez, dice a Efe que "es esto lo que quiero hacer" con su película, este "'a la mierda'".

"Es que ese grito es un no nos resignamos' y 'no pasamos ya por eso'. Y sigue siendo un peligro actual, porque estamos cayendo en un abismo del que va a ser muy difícil salir, a nivel incluso de posición personal", advierte la feminista.

Con los escritos y la filosofía de Margherite Duras como guía, Ledo reivindica a las mujeres que "nunca tuvieron dónde gritar, y si lo hacían, ese grito quedaba representado a través de la histeria o como endemoniadas".

Por eso recuperó materiales de muerte -imágenes de cementerios y fosas, de represión 'con la marca del sexismo' como los pelos rapados, explica-, y abrió y cerró la película con la declamación de 'la esfinge' (Eva Veiga): 'boa viaxe, Galiza', la tradicional despedida gallega ante la muerte.

Así, la poesía se come la película en su tramo final donde la creadora mezcla imágenes históricas de archivo con el juicio real de las trabajadoras, que llegó veinte años más tarde del cierre y que aún no ha terminado, porque se recurrió la sentencia: "Es una resistencia para no dejarse vencer, aunque lo tengan todo perdido", resume.

Alicia G. Arribas.