Maroto pide a los extranjeros que "sean prudentes" y "no vengan" en Semana Santa

Madrid, 24 mar (EFE).- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido a los turistas extranjeros que tengan planeado visitar España en Semana Santa "que sean prudentes" y que, "en la medida de lo posible, no viajen".

Así lo ha dicho durante su visita este miércoles al Hospitality Innovation Planet (HIP), el primer evento que devuelve la actividad al reciento ferial madrileño de Ifema tras la declaración hace ahora un año del primer estado de alarma.

Maroto ha asegurado que, aunque es "difícil explicar a los compatriotas las restricciones de movilidad" actuales, el Gobierno está respetando las recomendaciones de la Comisión Europea de mantener abierto el espacio Schengen, lo que hace posible que los turistas de otros países puedan venir a España, mientras que los españoles no pueden viajar por dentro del país.

Aun así, la ministra ha pedido a todos los viajeros extranjeros que sean prudentes y no se desplacen: "Estamos recomendando que no haya viajes, tanto a los españoles como en los países que nos envían viajeros. Estamos diciendo que no vengan, pero lo dice también el Gobierno alemán y el francés", ha afirmado.

Además, ha destacado que el número de viajeros extranjeros que visitan el país es pequeño: "De cara a Semana Santa, la mayor parte de los datos de movilidad del extranjero es españoles que regresan a España, más del 56 %, como lo vimos también en Navidad".