India Martínez debuta como escritora "por lugares profundos que dan miedo"

Madrid, 24 mar (EFE).- La cantante y compositora India Martínez debuta como escritora con el lanzamiento este jueves de su poemario "Verdades a medias", que además ilustra y en el que se desnuda sentimentalmente para, según declara a Efe, "recorrer lugares que no he visto nunca, tan profundos que hasta dan miedo".

"Me ha parecido un ejercicio muy interesante porque he profundizado en mi persona, he ido más hacia mi interior que nunca, y eso me ha encantado. He viajado, me he sentido volar. He visto cómo mi imaginación me llevaba a sitios que no conocía todavía", reconoce.

Es "Verdades a medias" (Aguilar) una obra intimista, poética, llena de textos e ilustraciones muy personales en los que la artista recuerda su infancia, habla del amor por sus familiares, de su respeto por la vida, la naturaleza y sus raíces.

"Hay de todo un poco. El hecho de escribir un libro me parece algo muy fuerte, con lo que no me atrevía. Si llego a ser yo la única que tira para adelante, a lo mejor no lo hubiera hecho, pero la editorial confió en mí y aquí estamos", recalca Martínez (Córdoba, 1985).

Entre sus páginas, recita: "La verdad es muy subjetiva, depende de la piel que la percibe". "Para mí el concepto de verdad es súper importante. Cada vez que hago algo, tiene que nacer de una verdad y a través de mis canciones y mi música es como cuento yo lo que siento; tiene que estar inspirado en verdades a medias o lo que sea", explica.

En ese sentido, el libro es una continuidad de los textos de las canciones de sus discos "Trece verdades" (2011) y "Otras verdades" (2012), con los que llegó al gran público. "Son cosas que se quedaron en el tintero, vivencias y experiencias que no salieron nunca y que no da tiempo a contarlas en una canción", cuenta.

Tan de música está lleno "Verdades a medias" que también se editará como audiolibro o, más bien, como su autora lo ha definido, como "audiodisco": "Me lancé a la piscina con esta propuesta que hice a la editorial. Me encanta recitar y ponerle música, por lo que aquí canto cosas al oído mientras recito los textos".

Añade que como este año es "tan raro para la música" y no ha hecho un nuevo álbum desde "Palmeras" (2019), que llegó unos meses antes del estallido de la pandemia, esta es su manera de dar "una pequeña dosis" de sí misma este 2021, "como si fuera un disco más".

Aún así, a la par que el lanzamiento de su debut literario, este viernes publica "No me basta", una colaboración con el grupo DVICIO en la que cantan "a los amores perdidos y a esas segundas oportunidades que, a veces, resultan imposibles".

"Mientras escribía la canción en mi cabeza no paraba de sonar la voz de una mujer, y no una cualquiera, si no la de India, así que se la mandé a ver qué tal le parecía la idea de cantar juntos y ella aceptó. Enseguida hizo suya la canción y creo que hay una fusión muy bonita", cuenta a Efe Andrés Ceballos, cantante del grupo madrileño.

Inmersos los dos artistas en retomar sus sendas giras paralizadas por la pandemia, desean poderse "juntar pronto" en un escenario para interpretar esta "balada tan cañera" y "regalársela" a su público en directo.

