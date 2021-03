Almeida celebra el fichaje de Cantó: "Siempre ha dicho lo que ha pensado"

Madrid, 25 mar (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado el fichaje para la lista electoral de la Comunidad de Madrid del exportavoz de Ciudadanos en las Cortes valencianas Toni Cantó, que asegura que es una persona "confiable" porque "siempre ha dicho lo que ha pensado".

"Estoy alegre de que personas como Toni Cantó se incorporen al proyecto del PP. Que viniera Toni Cantó ni me lo esperaba ni no me lo esperaba", ha dicho Almeida en declaraciones a los medios durante inauguración del I Congreso de la Infancia y Adolescencia.

Tras asegurar que es una "muy buena incorporación", Almeida ha puesto en valor que Cantó es una "persona de enorme valía", y, cuestionado por sus cambios de partido o por las críticas que ha vertido sobre el PP en el pasado, ha dicho que es "confiable" porque tiene una trayectoria "en la que siempre ha dicho lo que ha pensado".

"No pasa nada por haber criticado al PP en determinadas conductas. Nosotros, a pesar de que creo que somos los que mejor lo hacemos para los españoles, también hemos hecho cosas mal, seguro", ha añadido.

Almeida ha enmarcado el fichaje de Cantó en la "amplitud" del PP, que asegura que está dispuesto "a hacer hueco lo más amplio posible a la sociedad", algo "fundamental para convencer a los votantes".

Desconoce si su fichaje ha sido una decisión personal de la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, o si "viene de arriba", en referencia a Pablo Casado, pero está "seguro" de que "es una decisión del PP y por tanto una decisión de Isabel Díaz Ayuso pero también con la dirección nacional".

Sobre la determinación de Ayuso de llevar en los primeros puestos de la candidatura a sus consejeros y la repercusión que tendría el encaje de Cantó en la lista, Almeida ha dicho que con independencia del número "lo importante es el proyecto" y que este sea "lo más amplio e integrado posible".

El PP anunció el miércoles por la noche el fichaje de Cantó para la lista del PP en las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid después de que éste informara en un tuit que estaba negociando con el equipo de Ayuso esa posibilidad.

El entorno de Ayuso no dio por cerrado su puesto en la candidatura, unas reservas que continúan este jueves.