Las bases de la CUP avalan el preacuerdo con ERC con un 59 % de los votos

Barcelona, 25 mar. (EFE).- Las bases de la CUP han avalado el preacuerdo con ERC para investir a Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, con casi un 60 % (59,31 %) de los votos emitidos en las asambleas en las que se ha debatido, aunque un 85% ha advertido de que su contenido no es suficiente para ser satisfactorio.

Así lo ha anunciado la CUP en una rueda de prensa tras contabilizar los resultados de su consulta telemática, que incluía tres preguntas, la primera de las cuales era si la militancia daba apoyo al preacuerdo con ERC: 564 votos a favor (59,31%), 367 en contra (38,59 %) y 20 en blanco (2,10 %).

Esto se traducirá en que en el pleno de investidura de mañana viernes los nueve diputados de la CUP votarán "afirmativamente" a la investidura de Aragonès, según ha avanzado en rueda de prensa la diputada Eulàlia Reguant, que ha emplazado a JxCat a "sumarse" a esta mayoría.

Más de 1.400 militantes de la CUP han participado en la consulta interna y, según ha explicado Reguant, aunque el acuerdo con ERC "no tiene la profundidad" que le gustaría a su formación, sí que permite "empezar una legislatura que intentaremos que sea de cambio de ciclo".

"No damos ningún cheque en blanco, pero tampoco podemos permitirnos rebajar el punto de partida", ha subrayado esta misma diputada, a la vez que ha puntualizado que se trata de "un punto de partida, no de llegada" porque "hoy no termina nada".

Reguant ha indicado, asimismo, que lo que han avalado las bases de la CUP "no es un acuerdo de gobierno, sino de mínimos" para empezar la legislatura, y que su formación se propone "empujar" la mayoría parlamentaria para que el nuevo ciclo que desea que se abra sea de "acumulación de fuerzas y de confrontación democrática".

También ha explicado que el voto afirmativo a la investidura de Pere Aragonès está condicionado a que se mantenga el acuerdo suscrito entre ERC y la CUP, porque los anticapitalistas no entenderían que otro acuerdo alcanzado "con otra fuerza política hiciera variar" sustancialmente lo pactado.

Es decir, ha apuntado Eulàlia Reguant, si ERC y JxCat pactan un acuerdo, éste tiene que ser para "mejorar" el texto que asume la CUP, "no para renunciar a él".

La CUP, además, se reserva la posibilidad de "tomar las decisiones oportunas" si "no se cumplen los acuerdos adoptados y se entra en una dinámica paralizadora como la de la anterior legislatura".

El hecho de que la militancia haya decidido, en respuesta a la segunda pregunta de la consulta, que el acuerdo "no es suficiente" (85,59%), implica que hay algunos aspectos que desaprueba del texto y esto, según Reguant, se explica porque los considera "demasiado suaves".

Sobre la mesa de diálogo, en concreto, Reguant ha señalado que la CUP no participa en ella, lo que no significa que no crea en el diálogo, ha matizado, con lo cual ha optado por decidir que "no la utilizaremos para apoyar o rechazar el apoyo al Govern".

Por lo que respecta a JxCat, Reguant ha subrayado que "hoy tiene la oportunidad de sumarse a este acuerdo", es más, ha precisado, "tiene la responsabilidad de sumarse si quiere ponerse al servicio del país".

A los comunes, esta misma diputada de la CUP les ha dicho que "deben decidir si desean seguir siendo la muleta del régimen y del PSOE, o bien el motor del cambio de este país".