Machi protagoniza "Un efecto óptico": "Con Cavestany, hay que dejarse llevar"

Madrid, 25 mar (EFE).- Carmen Machi, más de veinte productivos años como actriz de cine, teatro y televisión, estrena esta semana "Un efecto óptico", una película llena de bucles temporales, ficción dentro de la ficción, "muy muy muy diferente" a todo lo que ha hecho hasta ahora. Con Juan Cavestany, dice, "hay que dejarse llevar".

"Yo me divertí mucho haciendo esta película, no me lo esperaba -dice en una entrevista con Efe-, no tenía consciencia de que era tan graciosa, me llamó mucho la atención desde el principio, porque ¡es tan desconcertante!", añade, muerta de risa.

El de Cavestany ("Gente en sitios", "Esa sensación") "es un tipo de cine y un lenguaje muy particular, son cosas que están en su cabeza -explica Machi-. Cuando se es un director atípico, como es Juan, tan particular y tan inteligente, hay que dejarse llevar y no hacerte muchas preguntas".

Solo el enunciado de "Un efecto óptico" es "de partirse", considera Machi: "Una pareja de Burgos que se va a Nueva York, pero resulta que no lo saben y se han quedado en Madrid, se creen que están en Nueva York, y al final se dan cuenta de que los paisajes se parecen muchísimo a los de Burgos".

En tándem imprescindible con Pepón Nieto, Machi afirma que ninguno de los dos sabía "a dónde iba a parar" Cavestany con la película: "Cada pregunta que nos hacíamos, hacía mucho más divertido rodar; fue mucha risa y mucho desconcierto".

Como resumen, dice, la cinta no deja de hablar de "esas parejas que emprenden un viaje soñado, que es ir a Nueva York, pero es que ya les da igual, llevan tanto tiempo juntos...", señala Machi.

Para Cavestany, las repeticiones temporales de una parte de la acción, esas realidades en bucle que se repiten con ligerísimas variaciones del diálogo y del punto de vista, "me servían para tener una estructura de concepto muy claro y para hacerla viable en términos de producción", dice a Efe.

"Porque, si te fijas -agrega- parece estar llena de cosas, y es verdad que pasan cosas todo el rato, y hay risas y terror y referencias a todo tipo de géneros y estéticamente es muy variada, pero a la vez, es muy sencilla: hay pocas localizaciones, hay poco diálogo entre los personajes, y además, se repite".

"Es el resultado de una síntesis, porque junto a lo misterioso y disparatado que tiene la película -resume Cavestany- tiene algo muy claro, y muy de cuento, muy fácil de contar".

Machi se ríe al recordar sitios donde metía la cámara Cavestany en Nueva York, que "acababa pareciendo Villaverde": sus "efectos ópticos", dice.

"No hay películas así y yo normalmente hago películas muy muy muy diferentes; por suerte -afirma- de vez en cuando hago películas de culto, con directores y lenguajes y colores muy diferentes, que me atraen bastante más".

En "dique seco" teatral por culpa del protocolo anticovid, por un contacto con un positivo, su exitosa obra "Prostitución", que protagoniza con Nathalie Poza y Carolina Yuste, está parada, aunque "lo importante es que nadie está enfermo en la compañía", apunta Machi, conforme con el cumplimiento de las normas a pesar de que el equipo ha dado negativo en las PCR realizadas por precaución.

Diez días que no habrá representación, con todo el aforo vendido, y sin saber cuándo podrán retomar las representaciones ya que los calendarios de estas actrices están llenos de planes.

Machi, por ejemplo, se va a Grecia en pocas semanas para rodar "El nieto", segundo largometraje de Nely Reguera ("María (y los demás)", 2016) donde la madrileña encarnará el personaje de una doctora jubilada "ansiosa" por tener nietos, que viaja a un campo de refugiados, donde cree que los niños la necesitan.

Aunque solo tiene un Goya, ganado por "Ocho apellidos vascos", la película más taquillera del cine español, Machi, que ha rodado cuarenta largometrajes de todos los géneros y estilos y participado en una docena de series, de "7 vidas" o "Aida" a las más recientes "Arde Madrid" y "30 monedas", afirma rotunda que le queda "todo" por hacer: "Siempre habrá gente que me aporte algo nuevo, y eso es lo que espero poder seguir haciendo, sorprenderme", resume.

A sus 58 años afirma que, a nivel actoral, hay ahora una generación muy buena, de la que ella es madre y abuela en la ficción. "A veces me recuerdan a mí, pero hay algo ellos que tiene que ver con la esencia y la inquietud del artista. Algo que, de repente, hueles, olfateas. Esta generación tiene mucho de eso".

Por eso, dice que le encanta trabajar con directores debutantes, tiene proyectos por estrenar que "probablemente sean de los mejores que voy a hacer, o que he hecho, porque hay muchísimo nivel y mucho talento en este país".

"Un efecto óptico" llega este viernes a las salas españolas.

Alicia G. Arribas.