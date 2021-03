Presidente de Repsol cuestiona que no se exija a las eléctricas competencias pasadas

Madrid, 26 mar (EFE).- El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha cuestionado el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y la Ley de Cambio Climático, y que no se reclame al sector eléctrico sus responsabilidades pasadas, pues casi la mitad del CO2 que hay hoy en la atmósfera procede de la producción eléctrica, principalmente de la que se generó con carbón.

Brufau, durante su intervención en la Junta de Accionistas que la compañía ha celebrado este viernes, ha denunciado que con ese fondo, que obliga a contribuir a comercializadores de luz, gas y productos petrolíferos, se pretende que todos los sectores energéticos financien los extracostes que tuvieron los proyectos renovables que se hicieron a principios de este siglo.

Ha recordado que los consumidores de combustibles ya pagan 200 euros por cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) emitida a través del Impuesto de Hidrocarburos, un coste que no han tenido que asumir las eléctricas por lo que han contaminado con sus centrales de carbón.

"No se puede expropiar parte de su renta a los consumidores de hidrocarburos arguyendo razones medioambientales, cuando las principales son otras", ha dicho Brufau, que considera que con el fondo, "se trata, simple y llanamente, de beneficiar a unos pocos y que otros muchos les paguen la factura".

Además, ha recordado el daño que hace este fondo a la competitividad y el futuro de la industria, en un momento en que la pandemia ha demostrado lo necesaria que es.

De hecho, Brufau ha dicho que España hubiera resistido mejor la crisis de la covid-19 si hubiera tenido un mayor porcentaje de su PIB (producto interior bruto) en actividades industriales.

Por eso, ha señalado que de esta crisis sólo se puede salir "con más industria y no con menos, con más empleo y no más precariedad, capturando para ello todas las oportunidades de los Fondos Europeos Next Generation, con proyectos viables y de ejecución asegurada, dejando al margen iniciativas "que sólo pretenden cautivar a la opinión pública, pero que no generarán valor alguno para el futuro de nuestro país".

TREINTA PROYECTOS PRESENTADOS A LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN

Repsol ha presentado 30 proyectos, con una inversión asociada de 5.959 millones, a las manifestaciones de interés abiertas por el Gobierno para que puedan formar parte del Plan Nacional de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, y optar a los fondos europeos de recuperación, ha indicado Brufau.

De ellos, ocho son de hidrógeno renovable, nueve de economía circular, cuatro de generación renovable y almacenamiento, ocho de energía distribuida y movilidad eléctrica, y uno de infraestructura de transformación digital.

Brufau también ha criticado la Ley de Cambio Climático, en tramitación en el Congreso de los Diputados, por priorizar la electricidad frente a otras alternativas renovables y por prohibir todos los vehículos que emitan cualquier molécula desde el tubo de escape, independientemente de que tenga o no origen renovable.

Para el presidente de Repsol, esto es un "torpedo en la línea de flotación" de la economía circular y de que Europa pueda tener una industria del refino con los estándares de mejores prácticas de sostenibilidad del mundo.

También ha criticado que se demonicen los combustibles fósiles, en lugar de proporcionar marcos estables que permitan "una lucha eficaz contra el cambio climático, sin perjudicar la competitividad de la industria".

No obstante, ha reconocido que la electrificación y las renovables van a ser grandes protagonistas en el futuro, y ha dicho que ahí va a estar Repsol, con 15 gigavatios (GW) de potencia instalada en 2030.

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha dicho que la compañía está preparada para el 'mix energético del futuro', en el que, además de nuevos productos, renovables y combustibles sintéticos, se va a seguir necesitando petróleo y gas.

Imaz ha afirmado que "el consumo de petróleo está creciendo y va a crecer en los próximos años", tanto en geografías donde es necesario un mayor consumo de energía para su progreso, como en el resto del mundo, donde los polímeros y plásticos serán necesarios para combatir el cambio climático, con materiales para reducir el peso de los vehículos, especialmente de los eléctricos, o dotar de mejores aislamientos a los edificios para consumir menos energía.

La Junta de Accionistas ha aprobado un dividendo de 30 céntimos de euros brutos por acción con cargo a los beneficios de 2020, que se abonará a partir del 7 de julio y que se suma al abonado en enero bajo la fórmula de dividendo flexible -que permite escoger entre recibir la remuneración en efectivo o en acciones-.

También ha dado luz verde al reparto de otros 30 céntimos de euros por acción con cargo a reservas (asimilable al tradicional dividendo a cuenta de 2021), que se pagará en enero de 2022.

La junta también ha aprobado una reducción del capital por un máximo de 40,49 millones de acciones, representativas del 2,58 % del capital social, vinculada al programa de recompra de acciones propias.

Asimismo, ha reelegido como consejeros al presidente de Sacyr, Manuel Manrique; a Mariano Marzo, Isabel Torremocha y Luis Suárez de Lezo, y ha ratificado el nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Rene Dahan.

También ha aprobado el nombramiento como consejera de Aurora Catá, que sustituye a Maite Ballester.