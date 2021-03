Karol G: “Llevo a mis fanáticos al viaje más importante de mi vida”

Miami, 26 mar (EFE).- Karol G tenía un gran temor cuando comenzó a preparar su nuevo disco, “KG0516”, que salió este viernes al mercado. “En estos momentos hay muchos artistas urbanos y yo no quería ser una más de ese panorama. Una más del montón”, reconoce en una entrevista con Efe.

Por eso, entró al estudio en búsqueda de “algo diferente” y lo logró. “KG0516” es una producción de 16 canciones que no solo incluye pop urbano y el reguepop que ha revolucionado el mundo, sino reguetón tradicional con los “papás” del género, bossa nova, baladas y hasta un corrido de su autoría.

“Quería hacer música me hiciera sobresalir”, comenta, y también música que le permitiera llevar a sus fanáticos “al viaje más importante de mi vida”.

Para Carolina Giraldo (su nombre real) era importante que su nueva música hiciera “vivir experiencias” a todo aquel que la escuchara y que cada tema fuera “como una escala en un nuevo lugar”.

Enfundada en un conjunto de chaqueta y pantalón amarillo plastificado y mientras se arregla su cabello largo y azul, la cantante colombiana asegura que la posibilidad de participar e incidir en la vida de la gente la “mueve más que cualquier otra cosa”.

En el proceso consiguió aliados de peso y hasta inesperados. Además de Nicky Minaj, quien la acompañó en el gran éxito que ha sido “Tusa”, Karol G contó con el legendario Ludacris y la estrella de TikTok Emilee, con la que canta el otro tema bilingüe del disco, “Beautiful Boy”.

Nicky Jam, Chencho Corleón, Wisin & Yandel, Ivy Queen, Zion, y Alberto Stylee la acompañaron en un “invento” al que dio el nombre de “Leyendas”. Se trata de un tema de ocho minutos en el que los artistas se intercambian segmentos de canciones que hicieron famosos a los otros.

Su compatriota Camilo -“al que amo”, confiesa- compuso y grabó con ella la canción “Contigo voy a muerte”. Con su “gran amigo” J Balvin y su ex Anuel AA presenta “Location”, y con Mariah Angeliq interpreta “El Maquinón”, que es una especie de continuación de “Bichota”; dos temas subidos de tono que aseguró le hablan a las mujeres “que son dueñas de su sexualidad y su poder”.

En el mismo tono está “Gato Malo” con Naty Peluso. También tiene canciones con Juanka & Brray, Ozuna y con Yandar y Jostin.

Karol G asegura que entre las 16 canciones de “KG0516” no hay una que no la mueva emocionalmente y que no represente “un reto importante”, aunque admite que quizá el tema que más sorprenderá será “200 copas”.

Es ese el título de su primer corrido urbano, de su propia autoría, que grabó acompañada de la guitarra de Danny Félix, uno de los creadores del nuevo género de los corridos tumbados.

“Como es un vuelo, quise que cada canción fuese como una escala que llevase al que la está escuchando a un lugar diferente”, destaca.

De allí el nombre del álbum: “KG0516”. Le pareció divertida la idea de titularlo con esa mezcla de letras y números que caracterizan a los vuelos. Es evidente que comenzó con sus iniciales, pero son los números los que tienen más significado.

“El 0516 es una fecha muy especial para mí. El 16 de mayo del 2006 fue la primera vez que mis papás firmaron en mi nombre un contrato artístico. Fue la primera vez que quedó en papel que me llamaba Karol G y en cierta manera fue cuando comenzó este viaje al que quiero llevarlos a todos”, explica.

NO HAY MAL QUE NO TRAIGA UN BIEN

Aunque hay momentos en que se “deprime”, admite que si no fuese por la pandemia de covid-16 “no hubiese tenido el tiempo de sentarme y escoger yo misma el equipo, producir, componer”.

“Pero sí, extraño un 2.000 % el viajar y no solo el escenario, sino compartir con la gente, oír ideas diferentes. Lo encuentro muy necesario”, prosigue.

La artista mnifiesta que quizá la idea del viaje vino de una necesidad inconsciente de regresar a la locura de los aviones y las giras, pues sueña con cantar canciones como “Tusa”. “Ay DiOs mío!” y “Bichota” ante miles de personas.

CON LOS PIES EN LA TIERRA

Cuando Karol G presentó su disco anterior, “Ocean”, en 2019, estaba convencida de que dejaría la música en cinco años para dedicarse a ser mamá. Estaba recién comprometida con su colega puertorriqueño Anuel AA.

Desde entonces la relación se intensificó y se deshizo, como parece quedar descrito en el tema “El barco”. Aunque quedó claro que no quería que su vida personal le robara atención al disco, sí reconoce que el éxito de Karol G había modificado la vida de Carolina la mujer.

“Claro que quiero tener una familia, pero desde entonces he aprendido que no hay que planificar. Hay que trabajar y trabajar. Quién sabe lo que pueda pasar. Las cosas han cambiado mucho desde 2019”, expone.

La que no ha cambiado mucho es ella. Karol G sigue igual de centrada y tiene clarísimo que a “la vuelta de la esquina de un éxito podría estar un fracaso”.

“Creo que por eso no me quedo pegada cuando algo sale bien, aunque reconozco que tendría que celebrar y creerme más las cosas”, asegura.

Pone como ejemplo el estar empatada con Balvin en las nominaciones a los Latin American Music Awards, que se entregan el 15 de abril en Sunrise (Florida), pues “esa noche celebré las nueve nominaciones, pero al día siguiente la magia se había terminado y lo único que tenía enfrente es el trabajo que seguía”.