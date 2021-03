Sophia Loren y Favino, candidatos a los David di Donatello del cine italiano

Roma, 26 mar (EFE).- La actriz Sophia Loren y el actor Pierfrancesco Favino competirán el próximo 11 de mayo por el reconocimiento a mejor actriz y mejor actor en la 66 edición de los premios David di Donatello de la Academia del Cine Italiano, que presentó este viernes a todos sus nominados.

Por primera vez una mujer puede alzarse con el premio a la mejor dirección, ya que este año concurren al mismo Emma Dante y Susanna Nichiarelli, mientras que el filme con el mayor número de nominaciones es "Volevo nascondermi", de Giorgio Diritti, con 15 candidaturas.

En la categoría de mejor actriz, rivalizarán con Sophia Loren, protagonista de "La vida por delante" (La vita davanti a sé), Vittoria Puccini por "18 regalos" (18 regali), Paola Cortellesi por "Figli", Micaela Ramazzotti por "Nuestros mejores años" (Gli anni più belli) y Alba Rohrwacher por "Lazos" (Lacci).

En el caso del premio a mejor actor, Favino, nominado por "Hammamet", competirá con Kim Rossi Stuart por "Cosa sarà", Valerio Mastandrea por "Figli", Renato Pozzetto por "Lei mi parla ancora" y Elio Germano por "Volevo nascondermi".

Las cinco películas que optan al premio a mejor film son "Favolacce", de los hermanos Fabio y Damiano D'Innocenzo; "Hammamet" de Gianni Amelio, "Le sorelle Macaluso" de Emma Dante, "Miss Marx" de Susanna Nichiarelli y "Volevo nascondermi", de Giorgio Diritti.

Los directores de estas películas son los mismos que optan al premio a mejor cineasta, por lo que dos mujeres, Emma Dante y Susanna Nichiarelli, optan a este reconocimiento que nunca ha obtenido una mujer.

"Volevo nascondermi" es la que cuenta con más nominaciones, 15, seguida de "Hammamet", con 14; "Favolacce", 13, y "La increíble historia de la Isla de las Rosas" (L'incredibile storia dell'Isola delle Rose), con 11.

En la categoría de mejor film extranjero se encuentran nominados "1917" de Sam Mendes, "Les Misérables" de Ladj Ly, "Jojo Rabbit" de Taika Waititi, "Richard Jewell" de Clint Eastwood y "Sorry We Missed You" de Ken Loach.

También ha sido nominada a la mejor canción Laura Pausini, por el tema "Io sì (Seen)", con el que ya ganó el Globo de Oro 2021 a mejor canción, la primera canción en lengua no inglesa en recibir este galardón, y por la que también está nominada al Oscar.