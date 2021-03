El Gobierno brasileño anuncia que avanza en otra vacuna nacional contra covid

Brasilia, 26 mar (EFE).- El Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este viernes que avanza hacia una vacuna nacional contra la covid-19, después de que el Instituto Butantan de Sao Paulo informó sobre el inminente inicio de las pruebas con otra.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, informó que un proyecto de vacuna desarrollado por la Universidad de Ribeirao Preto fue presentado a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), a fin de que lo analice y autorice el inicio de pruebas clínicas con seres humanos.

Según Pontes, esa es una de las tres vacunas que se estudian con apoyo de su despacho y ha superado la fase de pruebas con animales, por lo que los siguientes pasos serán test con personas, primero en un número reducido, y luego con unos 30.000 voluntarios.

El anuncio fue hecho después de que el Instituto Butantan, que depende del Gobierno regional de Sao Paulo, informó también sobre un pedido presentado a la Anvisa para iniciar pruebas en humanos con otra vacuna desarrollada localmente.

Pontes descartó que exista algún tipo de "competencia" entre el Gobierno federal y la administración de Sao Paulo, cuyo gobernador, Joao Doria, tiene aspiraciones presidenciales y es el mayor opositor de Bolsonaro en el campo ideológico de la derecha.

"No tiene nada que ver un hecho con otro. Puede hasta ser una coincidencia (que se anuncie el mismo día), pero es muy bueno para el país, porque tenemos que tener vacunas nacionales y además tener varias posibilidades", aseguró el ministro.

Pontes no dio detalles científicos sobre la vacuna desarrollada por la Universidad de Ribeirao Preto y dijo que el antídoto aún no ha sido bautizado. "El nombre se lo pondremos después, pero eso no es importante", subrayó, aunque sugirió que pudiera ser "MTCI-Br", por las siglas de su ministerio y del país.

También precisó que la solicitud para el inicio de los test en humanos de esa vacuna fue presentado este jueves, con lo cual dio a entender que la Anvisa recibió ese primero y luego llegó el pedido del Instituto Butantan.

Pontes también indicó que existen otros dos proyectos financiados por su despacho que están avanzados y que en breve deberán presentar también la solicitud para iniciar los test en humanos.

El anuncio sobre el antídoto de la Universidad de Ribeirao Preto fue hecho sin ninguna ceremonia, en una rueda de prensa convocada de un momento a otro en los salones de la sede del Gobierno federal.

En el caso de la vacuna del Instituto Butantán, sí hubo pompa y un acto encabezado por el gobernador Joao Doria, quien delante de un panel con la bandera brasileña y el mensaje "Butanvac, la vacuna 100 % nacional", calificó el momento de "histórico para el mundo".