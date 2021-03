Nacho Monreal: Es el partido de nuestras vidas

San Sebastián, 27 mar (EFE).- El lateral navarro de la Real Sociedad Nacho Monreal, con seis títulos a sus espaldas, apura los días de recuperación de su lesión con "mejores sensaciones" para intentar disputar la final de la Copa del Rey el 3 de abril, su mayor reto: "Es el partido de nuestras vidas".

Monreal, uno de los veteranos de la Real Sociedad, sigue al margen del grupo por culpa de una tendinitis, una dolencia "un poco latosa" que se está alargando más de lo previsto, aunque "lo importante es que las sensaciones cada día son mejores".

"Todavía quedan varios días para la final y estoy haciendo lo máximo posible para poder estar en ella", ha indicado el jugador en una entrevista con EFE.

Ha jugado casi una decena de finales y ha conquistado seis títulos en el Reino Unido con el Arsenal, tres Community Shield y tres FA Cup, pese a lo que no duda en destacar la transcendencia de sumar a su palmarés el título de la Copa del Rey.

"Estamos aquí para jugar este tipo de partidos, es el partido de nuestras vidas, por todo lo que supone para la gente, para el club, para nosotros mismos... intentaremos hacerlo lo mejor posible y ganarlo, por supuesto", reconoce el defensor navarro.

Admite que cuando decidió fichar por la Real Sociedad sabía que llegaba a un club que podría "jugar bien al fútbol", pero no se le "pasó por la cabeza" la posibilidad de ganar un título, ya que en España "el Real Madrid, Barça y Atlético están uno, dos o tres peldaños por encima del resto" y "acaparan todos los títulos".

"Es muy difícil meterse ahí, ganarse un huequecito y 'robarles' un título", reconoce Monreal, quien, no obstante, destaca que Real Sociedad y Athletic llegaron a la final por méritos propios tras eliminar al Real Madrid y al Barcelona, respectivamente.

Para él "no es un título más", ya que jugó en España, en Osasuna y Málaga, y no logró ganar ningún torneo, lo que sí consiguió en el Reino Unido, aunque valora ganar uno "en casa, con tu gente, a pesar de que por las circunstancias no van a poder estar en el estadio".

Sobre su rival en la final, el Athletic Club, lo que más le preocupa es "el momento", porque desde que llegó Marcelino García Toral "han ido para arriba, tanto en juego como, sobre todo, en resultados".

Augura un partido abierto hasta el final, muy equilibrado, porque ve a los dos equipos en "buen momento". "Somos dos equipos que cada uno tenemos nuestra manera de jugar, pero coincidimos en que peleamos hasta el último momento, todos los balones, todas las jugadas y creo que la final va a ser así", asegura.

En su opinión, la Copa se la llevará "el que esté más acertado de cara a puerta y, por supuesto, menos errores cometa".

Monreal cree que la Real deberá ser "fiable" para ganar el partido y tener "el dominio del balón", porque es el aspecto en el que los txuriurdin son "más fuertes" que su rival.

Llegue o no para la final, es consciente que, a sus 35 años y una exitosa trayectoria a sus espaldas, le corresponde ayudar a sus compañeros más jóvenes a sobrellevar la ansiedad y la presión que conlleva enfrentarse a un reto histórico para el club y para Gipuzkoa.

"La función de los jugadores veteranos es enseñar a gestionar esos sentimientos que pueden llegar a tener los jóvenes. Yo recuerdo cuando tenía 20 o 21 años era un manojo de nervios, cualquier situación me superaba. En el equipo hay varios jugadores con esas edades, pero sí que es cierto que son bastante más maduros de lo que yo era por aquellos tiempos", reflexiona.

Su receta consiste en "tener la mayor tranquilidad posible", intentar llevar la "misma rutina" durante la semana previa a la final, "seguir con los mismos hábitos, las mismas costumbres" para mantener la calma cuando el árbitro señale el inicio del encuentro, el 3 de abril a las 21.30 horas en la Cartuja de Sevilla.

Observa al equipo "bien, con muchísima confianza, muy motivado", a pesar de que son conscientes "de todo lo que se ha generado, de lo que los aficionados están viviendo", aunque admite que a medida que se acerque el partido "surgirán los nervios".

Agradece el apoyo de la afición, que "no habla de otra cosa que no sea la final" cuando se encuentra en la calle con los jugadores. "Toda la gente te da apoyo, te mima, te dice 'hay que ganar' y eso a la vez te mete un poco de presión, pero somos conscientes de todo lo que se genera", explica.

Monreal finaliza su contrato el próximo mes de junio, pero las conversaciones para prolongar su vinculación con la Real Sociedad están en curso y cree que seguirá vistiendo de blanquiazul.

"Yo creo que sí, ojalá que sí. Las dos partes estamos interesadas, o sea que seguro que sí", zanja.