El Open Arms rescata un barco con 38 migrantes en peligro en el Mediterráneo

Roma, 27 mar (EFE).- El barco Open Arms rescató hoy una embarcación en peligro, que llevaba a bordo 38 personas, después de dos días a la deriva en el Mediterráneo Central, informó la ONG española.

"Acaba de finalizar el rescate de una nave en dificultad con 38 personas a bordo, incluidas 7 mujeres y 14 niños, dos de ellos muy pequeños. Continuamos", escribió en redes sociales la ONG, cuyo fundador, Oscar Camps, precisó en Twitter que los rescatados llevaban "dos días a la deriva".

El servicio telefónico puesto a disposición de los migrantes en el mar "Alarm Phone" había alertado esta mañana de que un barco con una treintena de personas se encontraba en peligro cerca de la isla de Malta y necesitaban ser rescatados de manera urgente.

Según la línea telefónica, las autoridades maltesas e italianas no habían respondido a sus llamamientos de auxilio: "Informamos a todas las autoridades con la posición GPS, pero Malta no contesta al teléfono e Italia no se hace responsable. La embarcación tiene una fuga y la gente está entrando en pánico. ¡No dejéis que se ahoguen!", tuiteó.

Poco después, Alarm Phone alertó de otra embarcación en peligro, esa frente a las costas libias, con 122 personas a bordo.

Italia y Malta mantienen que sus puertos no son seguros para la entrada de migrantes rescatados en el Mediterráneo como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Las autoridades italianas obligan a los migrantes salvados a los que autorizan la entrada en el país a que pasen dos semanas de cuarentena preventiva a bordo de una embarcación italiana antes de pisar tierra y ser reubicados en centros de acogida.