Simona Halep se da de baja del torneo

Redacción Deportes, 27 mar (EFE).- La rumana Simona Halep ha comunicado que se da de baja del WTA 1.000 de Miami al alegar una lesión en el hombro derecho.

La jugadora había llegado a Miami sin problemas en el hombro derecho pero en los entrenamientos previos al torneo fueron apareciendo.

"Me da mucha pena darme de baja de los cuadros individuales y dobles de Miami, pero mi lesión no me permite jugar como esperaba. Estoy triste porque continua, y porque quería dar lo mejor de mi y jugar muchos partidos, pero desafortunadamente no puedo", ha señalado la jugadora en las redes sociales.

"Ojalá pueda volver el próximo año sin lesiones y mejor", finaliza su comunicado, en el que también agradece, "tanto a los organizadores del torneo de Miami como a la WTA por todos sus esfuerzos por hacer el torneo y por hacernos sentir seguros".

Tras la baja de Halep la letona Anastasija Sevastova pasa directamente a los octavos de final.