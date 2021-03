Egipto intenta sin éxito reflotar el buque varado para desbloquear el canal de Suez

El Cairo, 28 mar (EFE).- Las autoridades egipcias intentaron hoy de nuevo reflotar el gran portacontenedores Ever Given, de bandera panameña, encallado en el canal de Suez desde el pasado día 23, para permitir el tránsito de los más de 300 barcos en cola, aunque hasta el momento los intentos no han tenido éxito a pesar de la marea alta.