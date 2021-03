Gonzalo Boye: "Mi lucha jurídica está aquí, no me planteo el exilio"

Barcelona, 28 mar (EFE).- "Yo no voy a rendirme nunca", asegura Gonzalo Boye. El abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont denuncia ser víctima de una "persecución judicial" por defender a líderes del independentismo, pero avisa: "No me planteo el exilio, es una decisión política, mi lucha jurídica está aquí".