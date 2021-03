Reflotan parcialmente el buque varado tras seis días en canal de Suez, dice una firma

El Cairo, 29 mar (EFE).- El buque Ever Given ha sido "reflotado parcialmente" este lunes tras seis días varado en el canal de Suez, lo que provocó la suspensión de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, aunque no está claro cuándo reabrirá, informaron firmas que ofrecen servicios logísticos en canales y estrechos.

Una fotografía entregada por la Autoridad del Canal de Suez muestra un remolcador cerca del buque portacontenedores Ever Given que encalló en el Canal de Suez, Egipto. El Ever Given, un gran buque portacontenedores encalló en el Canal de Suez el 23 de marzo, bloqueando el paso de otros buques y causando un atasco de tráfico para los buques de carga. EFE/EPA/AUTORIDAD DEL CANAL DE SUEZ