JxCat volverá a abstenerse en la segunda votación de investidura de Aragonès

Barcelona, 29 mar (EFE).- JxCat volverá a abstenerse este martes en la segunda sesión del debate de investidura del candidato de ERC a la Generalitat, Pere Aragonès, que tampoco será investido presidente.

Lo ha anunciado en una rueda de prensa telemática la vicepresidenta y portavoz de Junts, Elsa Artadi, tras la reunión de la ejecutiva ampliada del partido mantenida este lunes, en la que la decisión se ha adoptado por unanimidad.

A pesar de los contactos que ERC y JxCat han mantenido este fin de semana, ambas formaciones siguen sin desencallar un acuerdo para la investidura, después de que el viernes fracasara el primer intento de investir a Aragonès, que contó con 42 votos a favor, los de ERC y la CUP, pero no de los 32 diputados de JxCat, que se abstuvieron.

Este lunes Artadi ha asegurado que desde JxCat son "optimistas" con respecto a un acuerdo al que se podrá llegar "en los próximos días" sin necesidad de agotar los dos meses de margen antes de que se convoquen elecciones automáticamente.

Según ha explicado, todavía falta por concretar en las negociaciones la estrategia independentista, el papel del independentismo en el Congreso de los Diputados, cuál es el plan de Govern o la estructura del Ejecutivo y el reparto de las áreas, entre otros aspectos.

"(ERC) Sabe perfectamente que mañana no podemos dar un sí cuando elementos tan fundamentales como el plan de Govern, que es a lo que acabamos haciendo confianza, no está ni cerrado", ha apuntado Artadi, que ha insistido no obstante en que la predisposición es "buena" porque la voluntad de Junts es la de dar el 'sí' a Pere Aragonès cuanto antes posible.

La prioridad de JxCat es "poder llegar a un acuerdo de legislatura" que les permita entrar en el Govern, ha remachado.

Asimismo, Artadi ha afirmado que el comunicado que ha emitido el Consejo por la República este lunes sobre su reformulación ofrece reflexiones "muy oportunas".

Y es que el denominado Consejo por la República, el espacio de coordinación independentista que lidera Carles Puigdemont desde Bélgica, ha ofrecido a ERC y al resto de partidos y entidades soberanistas abrir un "diálogo" para acordar su "reformulación".

"El comunicado demuestra que el Consejo no es un problema ni quiere ser un problema ni tiene que ser una excusa para este acuerdo de legislatura", ha apuntado la portavoz de JxCat, que ha precisado, no obstante, que cualquier reformulación del Consejo tiene que salir del propio órgano.

Sobre la sesión de investidura de este martes en el Parlament, Artadi ha reiterado que para JxCat sería más "útil" aprovechar el día para seguir negociando que estar "doce horas en el Parlament" ante una investidura fallida.

En la primera sesión del debate, el presidente del grupo de JxCat, Albert Batet, invitó a Aragonès a renunciar a esa segunda votación para disponer de más días para negociar a fondo un acuerdo -hay dos meses de margen, hasta el 26 de mayo, para intentar la investidura, antes de que sean convocadas automáticamente elecciones si nadie logra los apoyos necesarios-, pero el candidato de ERC insistió en aprovechar el fin de semana para intensificar los contactos.