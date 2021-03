Silvia Abril: "Haciendo entretenimiento me siento la reina de mambo"

Madrid, 30 mar (EFE).- Camaleónica y audaz, Silvia Abril, que brilla en el reino de la comedia, le da a todo: lo mismo escribe literatura infantil, que hace una serie de televisión o anuncia yogures, aunque ahora el teatro es su epicentro, el próximo jueves estrena "El éxito de temporada" en el Teatro de La Latina.

"Soy una motivada de la vida, nada me da pereza, ", ha dicho este martes a Efe Silvia Abril (Mataró, 1971) a quien "le apasiona hacer un programa de radio"; escribir le resulta "placentero y súper sugestivo".

"Haciendo entretenimiento me siento la reina de mambo", dice entre risas esta actriz, que reconoce que tiene que aprender a gestionarse: "Acumulo tanto trabajo que al final no lo disfruto como desearía".

"El teatro con el público en directo es lo más", añade la actriz que este jueves llegará al Teatro La Latina con "El éxito de la temporada", una obra con la que el grupo el Terrat celebra sus 30 años.

El humor es la nave nodriza del Terrat, y, como no podía ser de otra manera, "celebramos este aniversario con una comedia muy divertida", añade Abril quien tiene muchas ganas de trabajar frente al público madrileño, "es extrovertido, queremos que lo pasen bien".

Lleva más de 20 años haciendo humor -famosa es su vis cómica parodiando a Isabel Gemio, Mercedes Milá o Cayetana Guillén Cuervo- sin embargo ahora es consciente de que la sociedad tiene la piel más fina y se ofende con bromas y chistes.

Algunos humoristas tienden a la autocensura, a poner límites a la libertad de expresión, pero ella es pasional: "Me gusta sentirme libre en el momento de crear y en el momento de practicar la comedia".

"Los límites nos los tenemos que poner, si nos los tenemos que poner", argumenta Abril, quien defiende que es el espectador el que tiene que saber contextualizar e identificar que está viendo un espectáculo de humor y no en un mitin de un político, "casos con responsabilidades muy diferentes".

A los humoristas "se nos excede de responsabilidad", argumenta Abril que recuerda "nosotros somos simples comediantes, nos dedicamos a la comedia, hacemos reír, un ejercicio muy necesario".

No sabe por qué ocurre. "Más bien es una tendencia, las redes sociales han hecho mucho daño y se les hace demasiado caso", añade esta cómica que cree que "esa incontinencia con rabia y odio que aparece en las redes, es fruto del anonimato".

Sin saber los conocimientos y la cultura de los que hablan en las redes, "la sociedad les hace demasiado caso", se lamenta la actriz quien presume de mantener una "relación liviana" con las redes sociales.

Solo utiliza Instagram para cosas profesionales y algunas pocas personales, "me gusta mantener mi privacidad". Mantienen su cuenta de Twitter que solo activa en contadas ocasiones. "Entrar ahí me pone de mal humor".

Televisión, cine, teatro, programa de radio junto a Tony Acosta y también escribe cuentos, "Las fantásticas hormiguets", una saga de libros infantiles inspirados en su hija, Joana, de ocho años y su grupos de amigas, "todas fantásticas".

"Me propusieron hacer algo para niños y mi primera respuesta fue un no", explica Abril, quien volvió a pensarlo, miro a su alrededor y vio a su hija y pensó: "por qué no tiro de ahí".

Escribir para niños le resulta difícil, "ha sido todo un proceso de aprendizaje", dice esta mujer polifacética que acaba de publicar el cuarto libro.

Jamás ha tenido miedo al ridículo, "ese sentido no me lo adjudicaron cuando nací". Recomienda que se debe vivir sin miedo a al qué dirán, un valor que también inculca a su hija. "Cuando no tienes sentido del ridículo no te pueden hacer daño, nadie te puede poner en ridículo, ya lo haces tú, es un terreno ganado".

Acumula cientos de proyectos, muchos ya se están gestionando, pero no adelanta nada, está centrada en "El éxito de la temporada", una comedia hilarante que reflexiona sobre la amistad, el paso del tiempo, el triunfo y el oficio de los cómicos, que protagoniza junto a David Fernández, Fermí Fernández, Oriol Grau, Mónica Pérez y Jordi Ríos.

Carmen Martín