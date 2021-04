El gobierno de Ponferrada pierde la mayoría al abandonar un edil el PSOE

Ponferrada (León), 2 abr (EFE).- El tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Ponferrada (León), formado por PSOE, Podemos y Coalición por el Bierzo (CB), ha perdido la mayoría al abandonar el edil socialista Manuel de la Fuente el partido tras ser destituido de sus responsabilidades por romper la disciplina de voto en el pleno municipal del pasado miércoles.

La salida de este edil, que ha anunciado que pasara a ser no inscrito y no devolverá su acta, deja el equipo de gobierno con 12 de los 25 concejales de la corporación municipal, por lo que pierde la mayoría que ostentaba desde 2019, situación que también se produce en el órgano supramunicipal del Consejo Comarcal del Bierzo.

De la Fuente ha enviando una carta a la dirección del partido en el que le notifica su decisión y reitera las explicaciones que le llevaron a votar en contra de su grupo en el último pleno.

En la carta, el edil anuncia su intención de seguir trabajando de acuerdo a sus convicciones "socialistas y republicanas" y precisa que apoyará al tripartito puntualmente sin descartar ejercer una "oposición de izquierdas" cuando lo considere oportuno.

La dirección provincial del PSOE tenia previsto incoar un expediente disciplinario a De la Fuente después de Semana Santa, si bien su salida ha adelantado los acontecimientos.

De la Fuente se opuso en el pleno a prorrogar hasta octubre el uso del campo de fútbol de El Toralín a la Sociedad Deportiva Ponferradina por considerar que era una situación alegal.

Según De la Fuente, en 2008 la Ponferradina pasó a ser Sociedad Anónima y entonces fue cuando tuvo que cambiarse la cesión, por ser ya un contrato mercantil, ya que la entidad pasaba a tener ánimo de lucro.

Pero las prórrogas se han sucedido y el cambio no se ha producido, por lo que De la Fuente pidió que se dejara sobre la mesa hasta conseguir adecuarlo a la norma y no se siguieran alargando los tiempos de prórroga; ante lo que su grupo consideró que se necesitaban esos meses hasta octubre para llevarlo a cabo.

De la Fuente había anunciado que no abandonaría el partido, pero ha explicado que decidió dar el paso al conocer que se le había abierto un expediente informativo que podría acabar con su expulsión.

"Soy socialista desde que nací, me viene de mi madre y eso no me lo van a quitar", ha declarado a Efe.

El edil ha precisado que remitirá toda la documentación con la que cuenta a la cúpula federal puesto que considera que ha sido víctima de una "estrategia política" para su salida porque era él "único edil sanchista" de el grupo municipal socialista.

De hecho, la del pasado miércoles fue la segunda disputa de De la Fuente con su partido después de que en octubre dimitiera de sus cargos orgánicos en la ejecutiva local.

En cualquier caso, De la Fuente ha advertido de que mantendrá el acta de concejal: "Es mía y no me lo pueden quitar".