Baskonia y Valencia se juegan el pase al playoff con permiso del Real Madrid

Vitoria, 7 abr (EFE).- El TD Systems Baskonia y el Valencia Basket se jugarán este jueves en la Fuente de San Luis el pase a los “playoffs” de la Euroliga con permiso del Real Madrid, que debe ganar en Turquía ante el Fenerbahce para estar en la siguiente fase.

La última jornada de la competición europea decidirá los ocho equipos que se medirán en las eliminatorias previas a la Final a Cuatro que se celebrará en Colonia (Alemania) el próximo mes de mayo.

La ecuación incluye la incógnita del resultado que tenga el equipo de Pablo Laso en Estambul. Si los blancos ganan, ni vitorianos ni valencianos podrán alcanzar la siguiente fase, salvo que el Zenit no haga los deberes.

En ese caso, si gana el Baskonia, pasaría de ronda si los rusos pierden los dos encuentros que le restan. De vencer los de Jaume Ponsarnau, solo necesitarían un tropiezo del Zenit para pasar.

Y es que a los de Xavi Pascual les quedan todavía dos encuentros y uno de ellos lo disputarán tras la liga regular, una situación “ilógica” para Dusko Ivanovic, que también ha recordado el cambio de normativa adoptada por la Euroliga en mitad de la competición y que afectó al Baskonia, precisamente contra el Zenit.

En un principio los azulgranas tenían el encuentro de liga ganado ante el equipo de San Petersburgo, pero posteriormente tuvieron que disputarlo y fueron los rusos los vencedores.

En definitiva, los cuatro equipos se juegan ahora dos plazas en la próxima ronda, pero más se juegan los taronjas, ya que su entrada en los “playoffs” lleva consigo la plaza europea para la próxima edición, algo que Real Madrid y Baskonia ya tienen.

Valencia Basket no podrá contar con Martin Hermannsson, mientras que los de Dusko Ivanovic tendrán la difícil papeleta de ganar a los valencianos en su feudo sin Tonye Jekiri, con un esguince de rodilla, y con la duda de Pierrià Henry, con un esguince de tobillo.

“Ya veremos si puede estar Henry. Él tiene ganas pero si no está bien no le vamos a forzar”, señaló el entrenador montenegrino en sala de prensa este miércoles. Aseguró además que están preparando el partido pensando en que el base no jugará.

“Dijimos que íbamos a luchar hasta el último momento y aquí estamos. Estoy muy contento con mis jugadores”, apuntó el entrenador.

Dusko Ivanovic se remitió sobre todo a la “paciencia durante los 40 minutos” del encuentro, ante un equipo con “mucho talento ofensivo”.

Después de una jornada de Liga Endesa, los dos equipos llegan por caminos diferentes. Los levantinos lo hacen con una derrota en casa ante el Joventut y los alaveses después de un triunfo en Andorra.