Editan la primera biografía de Krahe,"perfil íntimo" de alguien "extraordinario"

Madrid, 8 abr (EFE).- Concebido como un "perfil íntimo" que respeta la "rigurosidad" de los hechos, pero que se centra más en las anécdotas que mejor definen su carácter, las de alguien "extraordinario", se edita este jueves la primera biografía sobre el cantautor y poeta Javier Krahe, fallecido en 2015.

"Rodearse de las anécdotas es el punto de vista idóneo para conocerlo. Todos los que lo hicieron en vida, van a ver a Krahe en este libro y los que no, lo van a conocer ahora", ha apostado hoy en rueda de prensa el músico Javier López de Guereña, necesario cómplice de esta obra escrita por el periodista Fernando de Haro.

Para la elaboración de "Javier Krahe. Ni feo, ni católico, ni sentimental" (Reservoir Books) fueron necesarios dos años de documentación y 60 entrevistas a su familia, incluidos su viuda Annick Bloyard, y sus hijos, Violante y Marco, así como amigos y compañeros de profesión como Joaquín Sabina, Javier Pla, El Gran Wyoming, Pablo Carbonell u Óscar Ladoire.

"Respetando la cronología y los hechos con rigor, el objetivo era hacer un perfil íntimo de Krahe, de su mundo, de su vida y obra, porque sobre todo en su caso no puede separarse lo uno de lo otro", ha subrayado Haro sobre aquel personaje ingenioso y de carácter anárquico.

Huyendo de "la caricatura", se repasan así momentos de su juventud, de su exilio canadiense, de la época de La Mandrágora, de sus noches de ajedrez con amigos en el Estar Café de Madrid o de sus veranos en Zahara de los Atunes, donde falleció la noche del 11 de julio de 2015 al volver de tomar una copa.

Esas últimas horas las pasó con López de Guereña, "hijo predilecto de Krahe por autodesignación y compañero suyo durante muchísimos años como guitarrista, productor y sobre todo como amigo, también como parásito vacacional", ha dicho de sí mismo este músico que ha permitido al autor contrastar informaciones y testimonios.

"De los artistas, a ser posible, hay que conocer en profundidad su obra y no conocerlos a ellos, pero eso no pasaba con él. Era alguien extraordinario. Su parte más interesante fue su vida, su trato, su chispa, su bienester, su genio. Era buena persona, no solo una persona inteligente, y lo que transmitió antes de dejarnos fueron cosas buenas", ha destacado.

No faltan sorpresas entre estas páginas, pues Haro ha descubierto y reunido una serie de canciones inéditas de la primera época del cantautor que aparecen reunidas en el apéndice del libro y comentadas en los distintos capítulos, como "Obseso sexual", a la que llegó porque Camilo José Cela la citaba en su "Diccionario secreto".

Autor de temas emblemáticos como "La hoguera", "Marieta", "Cuervo ingenuo" o "Un burdo rumor", en este libro están también representados todos sus álbumes musicales de manera pormenorizada, con datos del proceso de grabación y la discográfica que lo editó, así como su relación con ellas, "que nunca fue fácil", ha apuntado Haro, antes de destacar trabajos como "Versos de tornillo" (1997).

"Hasta hubo un disco que grabó en silla de ruedas porque se había roto una pierna", ha señalado el periodista, que ha contado para el prólogo con otro célebre amigo de Krahe, el escritor Julio Llamazares.

Él fue uno de sus habituales compañeros de ajedrez. Al cantautor, con aquello de darle categoría de club, lo nombraron presidente honorífico, apodado "el Gran Timonel", como a Mao Zedong. Y como este, cuentan estas páginas, un día dictó la única norma: no jugar en pantalón corto. "El ajedrez —dijo Krahe— es un juego serio".