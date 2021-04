Agatha Ruiz de la Prada: "La gente está despistada, lleva un año en chándal"

Madrid, 9 abr. (EFE).- Aunque estén cayendo "chuzos de punta" y el momento socioeconómico no sea el mejor, Agatha Ruiz de la Prada no falta a su cita con Madrid. "Estar aquí me resulta hasta romántico", dice la diseñadora quien cree que el consumidor "está completamente despistado", se ha dado cuenta de la importancia de la "ropa cómoda".