El ministro de Justicia rechaza un plan B jurídico y pide "coherencia"

Sevilla, 9 abr (EFE).- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha rechazado la petición de un "plan B jurídico" para rellenar el vacío que dejará el fin del estado de alarma el 9 de mayo y ha pedido "coherencia" tras recordar las "dificultades" surgidas "cada vez que el Gobierno llevaba al Congreso el decreto de alarma".

Después de conocerse que el Consejo de Estado ha sugerido al Gobierno que adecue la Ley de Salud Pública para dar a las comunidades autónomas "el mejor marco jurídico posible" para afrontar la pandemia, el ministro ha replicado en un coloquio organizado por Europa Press que el ordenamiento jurídico está "absolutamente aquilatado para atender todas las realidades".

"Contamos con un sistema fuerte, con la ley de los estados de alarma, excepción y sitio, pero la verdadera fuerza está en ese soporte normativo y en los acuerdos que se han adoptado en el ámbito interterritorial", ha señalado.

Al mismo tiempo, ha explicado que "no es fácil" porque durante el último año ha habido una "dificultad" cada vez que "hemos llevado un decreto de alarma al Congreso y ahora parece que es absolutamente necesario", ha cuestionado.

"Oiga, tengamos coherencia, porque la previsibilidad de la conducta es lo que determina la buena fe", ha remarcado antes de preguntarse, "qué es lo que se quiere".

"¿Un decreto de alarma?, ¿una reforma exprés?", ha inquirido, tras lo que ha subrayado que las leyes "no se hacen en un cuarto de hora".

Ha rechazado además que pueda haber "inseguridad" jurídica porque las comunidades autónomas tienen "capacidad normativa, cuentan con "muchos instrumentos, con una batería de medidas que se pueden adoptar".

Campo ha defendido además que lo importante es que ya se está viendo "la luz al final del túnel" y, aunque ha admitido que "las cosas se podrían haber hecho mejor", ha considerado que la cogobernanza "ha funcionado, con sus matices, pero ha funcionado", lo que permite afrontar el futuro "con mayores dosis de optimismo".

Por ello, ha señalado que el "ruido no nos debe impedir ver que estamos al final del túnel y que contamos con elementos normativos para poder afrontar la situación" a partir del 9 de mayo.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, no se ha mostrado tan optimista y, al respecto, ha señalado: "Me encantaría que estuviéramos saliendo del túnel, pero desgraciadamente las comunidades autónomas, con la legislación sanitaria, no tienen capacidad para una afectación intensa de los derechos fundamentales; para eso no tienen competencias".

"Tendrían un problema enorme y, aunque hay más medidas, como la restricción de actividades económicas, puede haber problemas jurídicos", ha insistido.