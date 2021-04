Siguen las evacuaciones mientras continúa erupción de volcán en San Vicente

Más de trece horas después de que entrara en erupción el volcán La Soufriere en San Vicente y las Granadinas, sigue expulsando cenizas de hasta seis kilómetros al aire y desde su primera explosión a primera hora de este viernes ha aumentado la sismicidad en la zona y continúan las evacuaciones de residentes. EFE/EPA/UWI Seismic Research HANDOUT ONLY AVAILABLE TO ILLUSTRATE THE ACCOMPANYING NEWS / MANDATORY CREDIT UWI Seismic Research HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES