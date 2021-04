Daniel Brühl en su regreso a Marvel: "Siempre es buena señal si no te matan"

Los Ángeles (EE.UU.), 09 abr (EFE).- El actor hispanoalemán Daniel Brühl regresa a la franquicia Marvel con la serie "Falcon y el Soldado de Invierno", la nueva apuesta de Disney+ por la pequeña pantalla después de los éxitos de "Bruja Escarlata y Visión" y la ficción derivada de Star Wars, "The Mandalorian".

Fotograma cedido hoy por Marvel y Disney donde aparece el actor Daniel Brühl como Zemo durante una escena de la película "The Falcon and the Winter Soldier". EFE/Marvel/The Walt Disney Company