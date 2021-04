Más Madrid: La libertad que ofrece Ayuso es la de pisotear al prójimo

Madrid, 10 abr (EFE).- La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, critica el concepto de libertad de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que en su opinión "se basa en pisotear al prójimo", ya que "puedes ir a tomar una caña" pero mientras tanto están "robando" el estado de bienestar.

"La libertad sin responsabilidad es como un coche sin frenos", dice García (Madrid, 1974) en una entrevista con Efe, donde advierte de que "el modelo de 'madrileñismo' que nos ofrece Ayuso es el del 'sálvese quien pueda', el de que eres libre porque te puedes ir a tomar una caña".

Frente al eslogan de 'socialismo, comunismo o libertad' que proclama Ayuso, García comparte "que hay que ser libres", pero siempre que implique "que mientras nos estemos tomando las cañas no nos estén robando nuestro estado de bienestar, no nos estén subiendo los precios de los alquileres, no nos estén subiendo las ratios de los niños en las aulas ni nos estén cerrando los centros de salud".

"Yo no paro de escucharla (a Ayuso) y, aparte de mucha libertad, no sé exactamente qué es lo que nos está proponiendo a partir del 5 de mayo", dice la candidata de Más Madrid, que aboga por "un 'madrileñismo' solidario", que esté "orgulloso de sus trabajadores esenciales" y no se limite a invertir "en ladrillo, en cañas y en desigualdad".

En unos comicios autonómicos con mayor proyección nacional que nunca, Más Madrid quiere presentarse como una fuerza "netamente madrileña", que no busca "ningún cambio de cromos con Madrid" ni usar la región "como plataforma para hacer política estatal".

Defiende, no obstante, a Íñigo Errejón, candidato de Más Madrid en 2019 y que dejó la Asamblea dos meses después de las elecciones para presentarse a las elecciones generales bajo la marca Más País.

"Está haciendo un trabajo absolutamente espectacular en el Congreso", dice García, aseverando que Errejón "defiende los intereses de los madrileños" porque "es diputado por Madrid".

En el caso de la Asamblea de Madrid, destaca que desde Más Madrid no solo han hecho "oposición a Ayuso en el momento en el que ha habido más desgobierno y más caos en la comunidad", sino que además han sido "propositivos".

"Hemos sido los únicos que confrontábamos realmente con las políticas estrambóticas de Ayuso", agrega la candidata, que hasta hace poco ha compaginado su trabajo de política con su puesto de anestesista en el Hospital 12 de Octubre.

En su opinión, "el primer error, y más importante, que ha cometido el Gobierno de Ayuso es utilizar una pandemia para su propio beneficio y para su propia propaganda, y lo ha hecho desde el minuto uno".

García culpa a Díaz Ayuso de los "datos muy malos" de Madrid, al haber ido "en contra de toda la evidencia científica y en contra de todo el sentido común", y califica su Gobierno de "negacionista".

Por ahora la mayoría de encuestas proyectan a Más Madrid como tercera fuerza en la Asamblea regional, por detrás del PP y PSOE.

Sin embargo, un sondeo reciente del CIS revelaba que García es la candidata más desconocida -la conoce el 57,7 % del electorado-, muy lejos de los porcentajes superiores al 90 % de Ayuso, Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Ángel Gabilondo (PSOE).

Para García esto significa es que todavía tiene margen para crecer. "No tenemos techo (...) cuanto más se conoce nuestra manera de trabajar, más se nos apoya".

García, "una optimista irredenta", estima que Más Madrid está "ampliando su espectro" y goza de una posición "estratégica para el cambio de gobierno", por lo que probablemente será "la vacuna contra la ultraderecha".

Cree que hay "una oportunidad para pillar con el pie cambiado a Ayuso y que haga las maletas", y para que un triunfo del bloque progresista "se materialice en un nuevo Gobierno decente".

Pensando en ese hipotético Ejecutivo de izquierdas, García indica que "tampoco es el momento ahora de ver quién es quién", pero adelanta que no tendrá "ningún problema" en pactar coaliciones ni con el PSOE ni con Unidas Podemos, que considera que son junto a Más Madrid "tres fuerzas diferentes, que acaparan diferentes estrategias políticas y diferentes arcos electorales".

Además, recuerda a las otras dos formaciones de izquierda que no es momento "para muchos vetos" ni para "andar poniendo líneas rojas".

"Creo que si al final anteponemos los intereses de los madrileños por delante de los nuestros (...) vamos a ser capaz de entendernos", señala.

Juan Vargas