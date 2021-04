Rapder releva a Aczino y se proclama campeón de FMS México

Redacción Cultura, 11 abr (EFE).- Rapder se convirtió en campeón de Freestyle Máster Series (FMS) México tras vencer a B-One en la última jornada de la segunda temporada y relevó a Aczino en el trono de la rima azteca.

Rapder añadió un nuevo hito a su inolvidable temporada al conquistar el título de FMS México tras certificar su triunfo sobre B-One. El guadalajarense partía como líder, con 18 puntos, y gran favorito antes de la última jornada gracias a su triunfo con réplica frente a RC en su decisiva batalla pendiente.

Con la victoria del día anterior, Rapder dependía exclusivamente de sí mismo para proclamarse vencedor del segundo año de la liga de 'freestyle' mexicana. La brecha frente a sus perseguidores, RC y Lobo Estepario, le permitía alzarse con el título solo con puntuar frente al colista, incluso perdiendo.

No obstante, Rapder demostró los motivos que le han llevado a erigirse como uno de los mayores exponentes de la improvisación a nivel mundial y mantuvo la constancia, agresividad e ingenio en cada una de sus barras para superar sin complicaciones al descendido B-One.

"Este año se ha demostrado que podemos cerrar todas las bocas posibles y que el talento mexicano va en crecimiento. Respeto para mis compañeros por el aprendizaje que me han dado, a los jueces, y a toda la gente que siempre ha estado al pie del cañón apoyando a los mexicanos", declaró Rapder sobre el escenario del Pepsi Center WTC al recibir el trofeo de Serko Fu.

Así, Eder Ernesto Lozano Arias se consagra como el principal representante del ‘freestyle’ azteca en la actualidad y sigue construyendo "su propio camino" y alejándose "de convertirse en el nuevo Aczino", tal como confesó a Efe al inicio del curso. Rapder suma un nuevo título a su temporada de ensueño, en la que ya consiguió encumbrarse bicampeón nacional, campeón internacional de Red Bull y que podría redondear con un buen papel en FMS Internacional.

Junto a Rapder, RC, Lobo Estepario y Skiper serán los encargados de representar a México en la próxima FMS Internacional en la que se medirán los mejores clasificados de cada una de las ligas organizadas por Urban Roosters alrededor del mundo.

Sin opción alguna de aspirar al título, RC derrotó de forma directa a Lobo Estepario en la lucha por la plata. El duelo estuvo marcado por la relajación que posibilitó que ambos competidores se desmarcaran en registros menos habituales sobre los 'beats' de DJ Sonicko.

RC cerró otro curso en segunda posición y reafirmándose como uno de los principales referentes de la escena y se adjudicó el MVP de la novena jornada con un total de 270,5 puntos gracias a la fluidez y originalidad de sus rimas.

En el duelo decisivo por el acceso a la cita mundialista, Skiper consiguió una ajustada victoria tras réplica ante el competitivo Garza y se afianzó en la cuarta plaza.

En la zona baja de la tabla, Jony Beltrán venció a Yoiker después de una réplica, pero no consiguió desmarcarse del octavo puesto. ‘San Jony’ tendría que disputar el ‘play-off’ ante Ari Carrillo, tercer clasificado del ránking de ascenso, para asegurar su puesto en la liga la próxima temporada.

"Pensé que era mía y de Yoiker después de las réplicas. No entiendo cómo votan los jurados. Uno me dijo textualmente que solo calificaban el 'punchline' y supongo que por eso no gané ante Rapder y ahora no sé qué pasó. No sé si haré el 'play off'", comunicó Beltrán a través de su cuenta oficial de Twitter tras finalizar su enfrentamiento.

Por su parte, Zticma, que partía penúltimo, fue otro de los grandes triunfadores de la noche ya que se impuso ante Potencia, al que relegó al descenso, y certificó su presencia en FMS el curso que viene.

Los ascendidos Dante y el venezolano Lancer Lirical ocuparán sus plazas la próxima campaña.

David Timón y Pedro Martín